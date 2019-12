EL INTENDENTE DAMIÁN BISS SE REUNIÓ CON LA RECTORA GRACIELA DI PERNA

La rectora y el vicerrector de la Universidad del Chubut (UDC), Graciela Di Perna y Fernando Menchi, respectivamente, se reunieron con el intendente de Rawson, Damián Biss, en lo que fue el primer encuentro a fin de iniciar gestiones conjuntas para la construcción de la sede de la casa de altos estudios.

“Fue una reunión muy positiva. Pudimos avanzar con algunos temas importantes como la disponibilidad de espacio físico para la UDC y el acompañamiento por parte de la Universidad en las políticas que planifica llevar adelante el municipio en torno a temáticas como producción, salud social comunitaria, trabajo y el progreso económico de la ciudad capital”, detalló Fernando Menchi tras el encuentro.

Las líneas de trabajo conjunto incluyen instancias de capacitación impulsadas por el Municipio que contarán con recurso humano profesional de la Universidad.

“Básicamente se va a continuar con algunos proyectos que veníamos desarrollando en relación a la formación continua de los vecinos de Rawson en temáticas como Comunicación, Desarrollo de Software y Redes y Telecomunicaciones. Del mismo modo, se pretende desarrollar nuevas propuestas formativas en función de las necesidades que plantee el propio municipio en virtud de su propio proyecto de gestión”, explicó el vicerrector de la Universidad del Chubut.

Edificio para la UDC

El reconocimiento que este año obtuvo la UDC por parte de Nación, haciéndola parte del Sistema Universitario Nacional, requiere entender a la Universidad del Chubut desde los tres aspectos fundamentales: extensión, investigación y docencia. Esto implica “expandirnos no solo conceptual sino físicamente. Desarrollar investigación, por ejemplo, requiere de un espacio adecuado”.

En la reunión se abordó la necesidad que tiene la UDC de contar con un edificio propio en Rawson y el compromiso del gobernador, Mariano Arcioni, para mudar la sede central al edificio del ex Centro de Encuentro. En ese sentido, Menchi indicó que “nos interesaba conocer la impresión de Biss tenía en cuanto a esta definición del Gobernador. El intendente nos ha manifestado su decisión de que esto sea así, lo cual nos genera gran satisfacción porque lo entendemos no sólo como una gran necesidad, sino también como un reconocimiento sustantivo a nuestra institución”, agregó el vicerrector de la UDC.

En ese sentido, Menchi recordó que “cuando esto se proyectó desde la UDC se propusieron modificaciones a la obra para que se adecúe a las necesidades de la Universidad. Las mismas se llevaron a adelante, por lo que estamos muy expectantes con el tema”.