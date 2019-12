La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viaje y Turismo (Faevyt), emitió un comunicado donde se solicita «eximir del impuesto del 30%» a las «ventas para los servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes argentinas y de los medios de transporte que tengan operación» en el país, debido a que «pone en riesgo fuentes de trabajo».

Integrada por 28 Asociaciones Regionales en todo el país, la Faevyt, que asocia a más de 1.800 operadores turísticos y agencias de Viajes, entiende que de esa forma «se cuida el trabajo de miles de argentinos y una industria que necesita crecer para que la economía del país se reactive».

En el comunicado se destacó que las agencias de viajes «somos parte de la solución, no del problema», en relación a la crisis que está atravesando el país.

«Somos el principal canal de comercialización del turismo y un dinamizador fundamental de la economía que brinda trabajo a miles de argentinos», se precisó en el comunicado.

Faevyt agregó que «incluir a los servicios que prestamos las agencias en el impuesto significa, ni más ni menos, que poner en riesgo esas fuentes de trabajo, cerrar el camino a las oportunidades de crecimiento y de generación de divisas genuinas para el país».

«Acompañamos el proyecto en general pero incluir a las agencias de viajes significa un retroceso en el espíritu de la iniciativa, porque atenta contra el crecimiento de la economía golpeando al principal factor de dinamización del turismo que son las agencias de viajes y turismo», añadió.

Consideró asimismo que la medida «rompe el equilibrio necesario entre turismo receptivo y emisivo por lo que va a repercutir directamente en la actividad turística nacional, además de influir negativamente en el flujo de las rutas aéreas internacionales que reducirían considerablemente la recepción de argentinos por lo que dejarían de ser rentables».

«Si las agencias argentinas no venden, hay también menos recaudación fiscal. Reducir la conectividad es poner en riesgo al cuarto complejo exportador del país y el primero en servicios», se alertó.

Se marcó como «un error» englobar todo el gasto que se genera en el extranjero «en el concepto turismo», ya que «el 75% de los gastos de divisas en el extranjero corresponden a productos y servicios no turísticos».

«Los servicios de turismo que se contratan con las agencias de viajes representa solo el 25%, y que como contrapartida generan puestos de trabajo y flujo de visitantes extranjeros», se remarcó en el comunicado.

(Fuente: Ámbito)