La promoción de la minería del presidente Alberto Fernández, incomoda a ciertos dirigentes de Chubut, fieles defensores del modelo, que tiempo atrás se resistían al debate minero. Ahora, estos leales tienen que acomodar el discurso. Es así que el diputado nacional Santiago Igón, que les rinde pleitesía a los Fernández, reconoció que a él le gustaría “explorar otras formas de producción antes que la minería”. Lo que no dijo es que por estas horas agradece no ser legislador provincial, porque no tendría más remedio que levantar la mano.