MODIFICÓ LAS RETENCIONES A LA EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO PREVISTAS EN LA LEY DE EMERGENCIA

Hubo un solo veto en la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que se promulgó el lunes y tiene que ver con las regalías que pagan los productores de hidrocarburos. En la ley que sancionó el Congreso, las empresas productoras debían pagarles regalías a las provincias por el monto total del valor de crudo, cuando, en realidad, la ley de hidrocarburos fija que las regalías se pagan en base al monto neto que perciben los productores; es decir, luego de descontar el valor que retiene el Estado por derechos de exportación.

Cuando el proyecto entró en el Congreso, se agregó en el artículo 52 del capítulo V que «en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras».

Pero el Poder Ejecutivo lo vetó considerando que «con la limitación introducida se desvirtúa tanto el método de cálculo basado en el precio real obtenido por el productor en sus operaciones de comercialización en el mercado externo, como la finalidad de no afectación de las inversiones en la explotación y producción hidrocarburíferas, habida cuenta que el resultado de dicha incorporación incrementa el monto real de las regalías hidrocarburíferas, lo que lleva al encarecimiento del valor de las exportaciones para las operaciones de comercio exterior y de los costos de extracción y producción para las operaciones en el mercado interno».

A favor de las petroleras

«Se eliminó la doble imposición a las empresas, que podía acarrear un conflicto judicial y podía hacer que las empresas trasladaran ese sobrecosto a las refinerías. Esto hubiera generado una presión mayor sobre el precio del combustible en surtidor», explicaron en otras palabras en el Gobierno.

Con la ley promulgada, los hidrocarburos deberán pagar un 8% de retenciones. Esto fue un guiño del Gobierno al sector, que las bajó del 12% que se había dispuesto antes. Si bien la Argentina todavía no exporta grandes volúmenes de petróleo y gas, la doble imposición hubiera desincentivado la producción.

«La expectativa del Gobierno es tener un saldo exportable, y esta ley iba a ir en contra de ese objetivo, porque le ponía un cargo adicional. Además iba en contra de la propia ley de hidrocarburos», indicaron en una petrolera.

Menos ingresos para provincias

La idea de agregar ese apartado fue del diputado de Tierra del Fuego Federico Frigerio. «Cómo fueguino es muy importante velar por la no afectación de la recaudación de regalías de mi provincia y de todas las provincias hidrocarburiferas, es por esto que quiero proponer incorporar la modificación que garantice que en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras». La propuesta de Frigerio fue aprobada unánimemente por el Frente de Todos, según dijeron en su entorno el viernes pasado, luego de aprobarse la media sanción en Diputados.

Los productores pagan entre 12% y 15% de regalías a las provincias, dependiendo si la producción es convencional o no convencional (como la que hay en Vaca Muerta).

Menna: “Perjudica a Chubut”

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna lamentó que, al promulgar la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (Nº 27.541), aprobada por el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo haya vetado una modificación, que había sido introducida a partir de una observación del interbloque Juntos por el Cambio, al artículo 52 relacionada con las retenciones a las exportaciones de petróleo.

El veto se produjo pocas horas después de que se difundiera la modificación, una de las pocas que había sido aceptada por el oficialismo durante las sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, entre el jueves y viernes últimos.

“Lamentamos el veto porque la modificación que habíamos propuesto, y se había introducido en principio, salvaguardaba las finanzas de las provincias productoras”, dijo Menna.

“Ahora esperamos que el gobernador Mariano Arcioni haga el reclamo al Gobierno Nacional en defensa de los intereses de la Provincia, que no puede tener un recorte de este tipo, menos en el marco de la crisis provincial que no termina de superarse”, agregó.

Regalías afectadas

Antes del veto, el sexto párrafo del artículo 52 de la Ley disponía que las retenciones del 8% a las exportaciones de petróleo no afectaban a las regalías a percibir por las provincias productoras de hidrocarburos, había explicado Menna.

Ello significaba que las regalías debían calcularse sobre el valor boca de pozo, sin detraer de ese valor el importe de las retenciones. Esto era muy importante para asegurar que no se vieran afectadas las regalías con las retenciones creadas por la norma, había añadido el legislador.

Antes del veto, el artículo 52 correspondiente al Título V de la norma, acerca de los derechos de exportación, establecía que “las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB”.

Y agregaba que “en ningún caso, el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”.

Por el veto, quedó eliminado este último párrafo, lo cual representa un aspecto perjudicial para las provincias que, como Chubut, basan gran parte de sus finanzas en la producción y exportación petrolera.

Nielsen visitó Vaca Muerta por primera vez y ya trabaja en la búsqueda de inversiones

Guillermo Nielsen realizó su primera visita a Vaca Muerta como presidente de YPF y destacó que el armado financiero será el principal desafío de su gestión. «Esta visita sirve para visualizar las posibilidades para el armado de la ingeniería financiera que nos permita expandir la actividad de YPF en Vaca Muerta», aseguró en la recorrida por las instalaciones de la petrolera de bandera.

La comitiva fue guiada por el Vicepresidente Ejecutivo de Upstream, Pablo Bizzotto, quien lo llevó a visitar las oficinas de la Gerencia no Convencional y las salas de Geonavegación y Control de Producción, desde donde se controla de forma remota toda la actividad de los pozos.

También recorrieron la reciente ampliación de la planta de arenas -que permitirá procesar un millón de toneladas por año- y diversos equipos de perforación tanto en la zona de Loma Campana como La Amarga Chica, los yacimientos estrella de la compañía.

En el primero, Nielsen visitó un equipo de perforación tipo skidding donde se realizan ramas laterales de más de 2.500 metros. Se trata de una instalación de última tecnología que permite mover el equipo sin desmontar, lo cual ahorra tiempos de perforación.

Luego recorrió un set de fractura en el pad 37 de La Amarga Chica, donde se avanza con la estimulación de cuatro pozos en línea.

Según pudo saber este medio, el economista está obsesionado con la búsqueda de nuevas alianzas con firmas internacionales que permitan acelerar la producción de la compañía, que atraviesa un momento financiero delicado.

En este sentido es que en su primera semana de gestión ya recibió a una comitiva china y realizó una gira por los Estados Unidos junto al secretario de Energía Sergio Lanziani.