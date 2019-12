SERÍA EN FORMA DESDOBLADA EN DOS TRAMOS. LA BAJADA DE BANDERA ARRANCARÍA EN 50 PESOS

Ediles de Trelew se reunieron con integrantes de la Asociación de Taxis, con el objeto de presentar un proyecto de ordenanza que contemple una adecuación de precios en las tarifas, en concordancia con la inflación que se ha registrado durante el año en el país.

El proyecto de ordenanza será tratado por los concejales en una sesión extraordinaria prevista para este viernes en la casa legislativa de la ciudad. Tiene previsto plantear incrementos desdoblados de un 20% desde el 20 de diciembre y otro similar en 90 días.

Al término de la reunión celebrada en el Concejo Deliberante, el edil del oficialismo, Sebastián de la Vallina se mostró confiado en que la readecuación de costos es apropiada y puede ser acompañada por los concejales de distintas bancas, este viernes en la sesión extraordinaria que tiene previsto realizarse desde las 9.30.

En caso de ser aprobada, la nueva tarifa pasaría a costar con la modificación del primer tramo, 50 pesos para la bajada de bandera y 3,50 la ficha cada cien metros.

“Creemos que todos estamos en vías de acompañar la aprobación de ese expediente debido a que la propuesta de adecuación de la tarifa es acorde y más baja de lo que propone la inflación registrada en el año”, aseguró Sebastián De la Vallina.

“Nos vamos satisfechos porque tuvimos una muy buena reunión. Esta nueva estructura de costos está justificada largamente porque en este año la economía nacional no nos ha tratado muy bien”, indicó, por su parte, Eduardo Do Brito, titular de la Asociación de Taxis. El dirigente reveló que este año hubo una baja en el servicio de alrededor de un 35 por ciento.

“Hay concejales nuevos a los que le toca una tarea que no es muy linda, que es la de dar tarifas, pero la realidad no la imponen ni los concejales ni nosotros, no es lindo pedir incremento en la tarifa, pero tenemos choferes auxiliares que dependen de la recaudación diaria, que hace 9 meses es la misma, y las cosas se les han disparado totalmente.”, aseguró Do Brito.

Sobre la situación del sector el referente de los taxistas de Trelew indicó que el servicio funciona “sin beneficios extras o subsidios” y con “dificultades para el recambio de vehículos porque la gran mayoría de las agencias no aceptan el auto cuando es taxi”. También mencionó el cierre de la Estación de Servicio de GNC y contó que hubo charlas con el Intendente Adrián Maderna, para buscar alternativas de inversión que permitan recuperar esa alternativa de combustible para el sector.

Finalmente aseguró que esperan la reglamentación del servicio de taxis para personas con discapacidad para poder avanzar en la adaptación o compra de unidades que presenten el servicio.