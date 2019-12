LOS PLIEGOS DEBEN SER ANALIZADO POR LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Si tenemos en cuenta lo que dice la Constitución de Chubut, resulta que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) todavía puede incrementar en tres su cantidad de ministros. Puntualmente, la normativa vigente prevé que sean “no menos de tres y no más de seis”.

Asimismo, varias autoridades judiciales y políticas reconocieron la necesidad de sumar magistrados en el máximo tribunal judicial de Chubut. Esta situación se volvió prácticamente imperiosa luego de la licencia de Miguel Ángel Donnet, por lo que ahora sólo ejercen funciones en el cuerpo Mario Vivas y Alejandro Panizzi.

En este contexto, se dieron muchas discusiones sobre quienes serían los apuntados para ocupar los puestos vacantes, mientras que se insistió también en la necesidad de que esos cargos sean cubiertos por mujeres. No obstante, el gobernador Mariano Arcioni no hará caso a estas exigencias.

Lo que sucede es que el titular del Poder Ejecutivo de Chubut cerró la nómina de aspirantes para ocupar un cargo en el STJ. De hecho, el pliego ingresaría en el transcurso del mes de enero del próximo año, donde los diputados provinciales determinarán si los nombres apuntados son aprobados o no.

Dos propios y uno ajeno

Particularmente se trata de Daniel Báez, jefe de los fiscales de Puerto Madryn; Ricardo Napolitani, procurador general de Santa Cruz; e Iris Moreira, defensora pública de Comodoro Rivadavia. Además, trascendió en las últimas horas que cuando se jubile Donnet, ese cargo sería ocupado por Diego Martínez Zapata.

La situación de los tres apuntados para “completar” el máximo tribunal judicial de la Provincia no es la misma en todos los casos. Por el lado de Napolitani y de Moreira la decisión fue exclusivamente de Arcioni, ya que tiene un vínculo personal con los dos aspirantes. En tanto, el caso de Báez responde a un acuerdo con Ricardo Sastre, quien postulo al fiscal jefe de Puerto Madryn, ya que lo conoce por sus labores desarrolladas en la ciudad del Golfo.

Proceso legislativo

Cabe aclarar que cuando ingresen los pliegos a la Legislatura, lo cual está previsto para mediados de enero, comenzará a correr un plazo de 30 días para que los Colegios de Abogados de las distintas localidades, asociaciones civiles, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ciudadanos y partidos políticos presenten sus respectivas objeciones a las candidaturas.

Luego de que culmine este plazo temporal, se realizará una sesión en la Legislatura de Chubut donde los tres postulantes deberán responder preguntas elaboradas por los legisladores provinciales.

Paridad de género

La nómina del Gobernador seguramente despertará algunos cuestionamientos, recordando que días atrás la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh), que en un comunicado le exigió a Arcioni que se aplique la paridad de género en la integridad del STJ.

“La ausencia de mujeres en el Máximo Tribunal provincial, exhibe, sin necesidad de interpretación la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de decisión, producto de los patrones de desigualdad y de autoridad de uno de los géneros, que aún perviven en la sociedad y en las estructuras gubernamentales”, aseguró el documento firmado por Sonia Donati, presidenta de la AMFJCh.

Además, el comunicado continuó diciendo que “la desigualdad en el ejercicio del poder se refleja en la despareja distribución de cargos y en la dificultad de las mujeres para llegar ocupar la máxima jerarquía, entre otros, en el Poder Judicial vinculándose con la discriminación y fue tal en la historia que dio origen a las conocidas ‘leyes de cupo’”.

Desde la AMFJCh indicaron que “en consonancia con las denominadas leyes de paridad se dictaron éstas para la integración del Consejo de la Magistratura, de los Poderes Legislativos Nacional, Provincial y Municipal, y en nuestra provincia que cuenta con una ley que fija el procedimiento de designación de quienes integren el Máximo Tribunal, también se instituyó la paridad de género”.

Vale recordar que actualmente la Ley Provincial V Nº 152 establece que la inclusión de nuevos miembros al STJ debe reflejar la diversidad de género, de especialidad y de procedencia regional. Por este motivo, la AMFJCH considera que esto garantiza la participación en pie de igualdad de las personas que se identifiquen con el sexo femenino en la judicatura, junto con la independencia, la imparcialidad, la lucha contra la impunidad y la corrupción, la integridad y la credibilidad de la judicatura.