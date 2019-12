11:14 am

Después de un extenso editorial en la apertura de Basta Baby, su ciclo de A24, en el que despotricó contra el gobierno entrante de Alberto Fernández, destacó medidas del expresidente Mauricio Macri y, sobre todo, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández, Baby Etchecopar anunció su retiro.

“Yo me compré un banquito en Tigre, divino. Es de paja y tiene las patas de pino. Es lindo, pero hay que barnizarlo. Es ese banquito en el que mi abuelo se sentaba en la puerta a ver cómo se hacían mierd… todos en el barrio mientras él fumaba la pipa. Yo ahora estoy muy feliz cuando veo en televisión lo que les está pasando”, arrancó diciendo el conductor con su verborragia habitual.

“Cuando veo lo que les está pasando por soberbios y ahora cuando veo que tienen la sábana corta y no llegan a ningún lado y vuelven a ordeñar a los mismos que los votaron, les vuelven a sacar la propiedad, los sueldos, los impuestos, vuelven loca a la Argentina, yo me siento en la puerta y disfruto. Llegó mi momento. Llegó mi retiro”, lanzó, sin especificar si su decisión era solo de la televisión o también de la radio, medio en el que tiene larga trayectoria en Radio 10.

“Ahora me llegó el momento de la pasiva, de disfrutar del quilombo que se va a armar. El quilombo económico, no van a poder demostrar nada y a lo mejor van a tener que abrir una lata y sacar la guita para repartir un poco y no quedar en Plaza de Mayo en pelotas”, finalizó Baby Etchecopar, siempre polémico.