EL INTENDENTE RECORRIÓ EL PREDIO Y ADVIERTE QUE TODA LA ZONA ESTÁ CONTAMINADA

El intendente de Rawson, Damián Biss, recorrió este viernes la planta de transferencia GIRSU para supervisar la operatividad del sistema de recolección de residuos y evaluar la geografía del lugar. Anunció que en los próximos días comenzará un plan de limpieza intensivo en ese sector de la ciudad capital, además del cercado del predio donde funciona el centro de disposición final de la basura domiciliaria.

“El GIRSU representa para nosotros una amenaza sanitaria muy importante”, explicó el intendente capitalino luego de visitar el lugar junto a los secretarios de Obras y Servicios Púbicos, Fernando Vosecky; y de Producción y Medio Ambiente, Ana Manríquez.

El ordenamiento higiénico del sitio comenzará en breve, con ello la colocación de un cerco para controlar el ingreso de personas. “Es una zona que está muy contaminada” por el depósito de los residuos, señaló el responsable del Ejecutivo capitalino.

“Desde la próxima semana, y a partir de la Emergencia Ambiental aprobada en el Concejo Deliberante, incorporaremos dos bateas a este trabajo -que por ahora lo ejecuta un camión-, y dispondremos de mayor presencia de máquinas para una presencia más profunda en el lugar que está bastante contaminado”, insistió Biss.

Añadió que “delimitaremos con alambre todo el perímetro de la planta para limitar el ingreso a los vecinos, o de las personas que van y arrojan basura. Queremos tener un control exhaustivo del ingreso y egreso de vehículos al lugar” porque “es la única manera de ordenar el tratamiento de la basura”.

En sintonía con lo anunciado, el intendente agregó que “limitaremos el acceso de la ciudadanía a focos donde vemos que se generaron mini basurales”. Después de la recorrida, Biss indicó que “el municipio de Rawson nunca se retiró del GIRSU, lo que pasó es que la gestión anterior no trabajó responsablemente para aprovechar el sistema y que redunde en beneficios para la comunidad. Varias veces en campaña planteamos la posibilidad de rever el contrato y ver la posibilidad de salirse del consorcio a raíz de los excesivos costos y los pocos beneficios a la ciudad”.

“El plan general del GIRSU -continuó el intendente-, no era solo llevar la basura al relleno sanitario camino a Puerto Madryn, el municipio de Rawson tendría que haber empezado a trabajar hace mucho tiempo en la concientización y la educación en jardines de infantes y escuelas primarias. Lo dije en más de una oportunidad, será muy difícil que a los adultos nos cambien los hábitos, y para eso tiene que haber otra presencia del Estado, controlando y sancionando a aquellos que no respetan los mínimos costos de convivencia”.