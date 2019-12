“El candidato aún no está aprobado pero estamos primeros en todas las encuestas sin tener candidato”, se jactó el ex mandatario boliviano Evo Morales durante la conferencia de prensa en el hotel Bauen de Buenos Aires. Las declaraciones llegaron varias horas después de lo previsto, luego de que las deliberaciones con los dirigentes del MAS que llegaron a la Argentina para el encuentro se alargaran. Finalmente, informó que la fórmula presidencial se conocerá el 19 de enero, en un acto también en la capital argentina.

La fecha y el lugar son los datos nuevos. Se sabía que hoy no se conocerían los nombres pero se especulaba con que los anuncios se harían en un acto masivo en la frontera con Bolivia. “Me recomendaron que no lo hiciéramos allí”, dijo sin especificar quién le aconsejó que desistiera de una cumbre en el norte argentino.

El ex mandatario boliviano aseguró que estos no son tiempos de reformas, sino “de fortalecimiento”. Y aseguró que el MAS está “unido”. Con esta declaración intentó despejar dudas sobre la crisis interna que varios sectores de su partido hicieron pública en las últimas horas. De hecho, el acto de hoy pretendía ser multitudinario, pero la asistencia no fue tan masiva como Morales esperaba ya que sectores sociales de El Alto, el bastión de la agrupación, y organizaciones campesinas de La Paz y Chuquisaca resolvieron no viajar a la Argentina.

La presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, representante de El Alto, declinó la invitación porque así lo decidieron sus bases. “Yo vengo de El Alto y El Alto ha definido no asistir porque van a definir sus candidaturas desde sus bases, desde sus organizaciones, analizando perfiles y llegando a consensos”, dijo en diálogo con el periódico boliviano Página Siete. Copa fue blanco de insultos por parte de dirigentes sociales bolivianos basados en Buenos Aires que hoy acudieron al lugar.

Para Morales, las divisiones dentro del MAS son tergiversación, porque sólo invitaron a los líderes departamentales, detalló que asistieron ocho y que el noveno llegará esta noche. Finalmente, informó que el 22 de enero presentará ante la comunidad boliviana en Buenos Aires un informe de sus 14 años de gobierno.