La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios (Felcc) de La Paz emitió una orden de detención contra Evo Morales por la «presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo».

El caso está conectado a un video difundido en noviembre pasado por el gobierno de Jeanine Áñez en el que se escuchaba una conversación atribuida al exmandatario en la cual se planificaban bloqueos en varias ciudades de Bolivia, en el contexto de las violentas protestas que se sucedieron luego de la salida de Morales de la presidencia.

Al enterarse del pedido de arresto, Evo tuiteó: “A 14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”.

Según le aclararon a EFE, fuentes del Ministerio del Interior, el expresidente –que arribó a la Argentina desde Cuba, luego de estar asilado en México, llegó acompañado, entre otros, por el ex vicepresidente Álvaro García Linera y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary–, todavía no recibió la confirmación de su estatus de «refugiado» en Argentina que imposibilitaría «cualquier posibilidad de extradición».