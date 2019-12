LOS DIPUTADOS ANALIZARÁN MÁS DE UNA DOCENA DE PROYECTOS EL 27 DE DICIEMBRE

Se confirmó en los últimos días que el próximo viernes 27 de diciembre se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la Legislatura Provincial, ya con la nueva conformación de diputados. Para esta oportunidad el Poder Ejecutivo de Chubut ingresó formalmente el pedido para que los legisladores desarrollen esta sesión, con una batería de proyectos.

Entre otros temas, la administración de Mariano Arcioni intentará que los miembros de la Unicameral provincial aprueben el Presupuesto, la Ley Tarifaria y el incremento de haberes de los funcionarios políticos. Al respecto de esta última, vale destacar que desde el Ejecutivo intentarán que el sueldo del gobernador y el de los miembros del Gabinete si liguen al Poder Judicial. Cabe aclarar que los salarios del último poder mencionado están vinculados también a los incrementos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, Arcioni también impulso algunas cuestiones administrativas, ya que ingresarán los pliegos para la designación del nuevo fiscal de Estado y también el nombramiento en Petrominera. En cuanto a los potenciales ministros que “completarán” el Superior Tribunal de Justicia de Chubut todavía no hubo ningún avance desde el Ejecutivo, ya que el pliego se presentaría recién dentro de un mes para que los diputados determinen si aprueban el ingreso de Daniel Báez, Iris Moreira y Ricardo Napolitani a la Corte Provincial.

“Batería importante”

Al respecto de esta situación, el diputado Manuel Pagliaroni, representante de Juntos por el Cambio y “sobreviviente” de la conformación anterior, anunció que en el pedido del Poder Ejecutivo “hay una batería importante de temas como la propuesta tributaria, el Presupuesto, el pliego del fiscal de Estado, y de Petrominera”, entre otras cuestiones a discutir.

Además, el legislador integrante de la comisión de receso de la Legislatura de Chubut indicó que los legisladores pidieron una reunión con el ministro de Economía y Crédito Púbico de la Provincia, Oscar Antonena, con el fin de conocer y comprender los pormenores de lo establecido por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto para el año próximo.

Además, el referente de Juntos por el Cambio dentro de la Unicameral chubutense confirmó que otra de las iniciativas impulsadas por la administración de Arcioni es derogar lo aprobado semanas atrás por la conformación anterior de la Legislatura respecto a los incrementos salariales de la planta política. Ahora, la iniciativa que refiere a los aumentos del Gobernador y su Gabinete buscará “fijarse al sueldo del Procurador General”.

Otro de los ejes centrales que tendrá que ser tratado por los diputados provinciales es un proyecto sobre el acuerdo suscripto el 17 de diciembre del corriente año, en el que el Gobierno de Chubut y el Gobierno Nacional plantearon modificaciones respecto al Pacto Fiscal firmado en 2017.

Arcioni también buscará que se apruebe el contrato de concesión de explotación del área Bella Vista Oeste; la ley de salarios de autoridades superiores y fuera de nivel; los pliegos de los miembros del Directorio y Sindicatura de Petrominera; y la declaración de la emergencia económica, financiera y administrativa.

Vetaron la Ley Grazzini

Vale recordar que en estos últimos días también se conoció que el Gobernador vetó una ley que había sido aprobada por la Legislatura e impulsada por un ministro de su actual Gabinete. Puntualmente, el titular del Poder Ejecutivo desestimó la normativa aprobada a principios de este mes y que establecía la Ley de Registro de Empleo. Esta norma creaba una tasa a aquellas empresas privadas que no tomaran personal nacido o con residencia de al menos cinco años en la provincia.

En el argumento del veto, el mandatario indicó que el espíritu de la ley impulsada por el ahora ministro de Gobierno, José María Grazzini, no condice con las “políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales”

Además, Arcioni consideró que “los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores y de las personas en posibilidad de acceder al trabajo en condiciones de igualdad no se encuentran adecuadamente resguardados en el proyecto sancionado”.

Por último, el titular del Poder Ejecutivo de Chubut afirmó que el tributo creado por esta normativa “contradice el compromiso asumido por el Estado Provincia al adherir a la norma nacional”, ya que implica “el aumento de la carga impositiva al sector productivo de la provincia” y que “lejos de fortalecer el mercado de trabajo, desaliente a la radicación en la zona de emprendimientos de desarrollo productivo y consecuentes fuentes generadoras de empleo”.