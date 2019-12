“DEBEREMOS BUSCAR ALTERNATIVAS Y QUE NUESTRA ACTIVIDAD NO DECAIGA”, DIJO

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, se refirió al Decreto firmado por el Gobierno Nacional que implica aumentar las retenciones, de esta forma se dejó sin efecto el esquema de retenciones de 4 pesos por dólar exportado. Ahora, en cambio, se pagará una tasa fija de 9%. “A priori parecería que sobre la actividad petrolera nos puede caer un incremento de un 12% de lo que sería nuestras exportaciones, pero tendremos que sentarnos con las operadoras para charlar con ellas y decidir qué pasos se tomarán a futuro”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “nosotros estamos a la expectativa de cómo el Decreto publicado el último fin de semana nos puede impactar en la actividad petrolera en la Cuenca”.

“El Gobernador Arcioni se reúne con el Presiente Alberto Fernández para tener más herramientas del alcance real de este DNU”, dijo en diálogo con FM La Petrolera.

Asimismo, aclaró que “a priori parecería que sobre la actividad petrolera nos puede caer un incremento de un 12% de lo que sería nuestras exportaciones”.

“Tendremos que sentarnos con las operadoras para charlar con ellas y decidir qué pasos se tomarán a futuro. Esperamos que estas medidas no afecten los planes de inversiones”, aseveró.

En este marco, recordó que “si hay un impacto sobre las inversiones, nos tendremos que sentar con Nación para buscar alternativas y que nuestra actividad no decaiga”.

“Creo que va a haber una política por parte de este Gobierno Nacional de mejorar las Cuencas convencionales como la nuestra”, añadió.

Finalmente, Cerdá concluyó que “el eje central en el tema energético será las Cuencas convencionales y las no convencionales. Se llegarán a buenas acciones que nos permitan seguir creciendo en nuestra Cuenca del Golfo San Jorge”.