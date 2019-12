La fiscalía de Cipolletti archivó la denuncia por abuso sexual presentada contra el cantante Axel en Catriel. Fue este lunes al mediodía.

La falta de testigos que apuntalen a la denunciante, y la pericia psicológica hecha a la joven no contribuyeron a sostener la acusación.

El cantante no llegó a declarar en esta causa. Tampoco se realizó una pericia psicológica, porque no está obligado.

Si en el futuro aparecen nuevas pruebas, la causa se podría reabrir. Por ahora, se dispuso su archivo. Axel había sido denunciado penalmente por hechos presuntamente ocurridos en 2017 en Catriel.

El conocido músico había visitado la ciudad rionegrina en el marco de la Fiesta Provincial del Petróleo. Por razones de jurisdicción, la investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, quien abrió un legajo y comenzó a reunir pruebas para tratar de determinar la existencia del hecho.

Por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual, fue muy poca la información que circuló sobre el caso. Sí se supo que se pidió una pericia psicológica para el cantante, quien se negó a realizársela. Pero como equivale a declarar contra sí mismo, no estaba obligado a cumplir con esa diligencia.