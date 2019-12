EN TRÁMITE “EXPRESS”, DIPUTADOS SANCIONARON 11 DE LOS 13 PROYECTOS DE ARCIONI

La nueva conformación de la Legislatura Provincial concretó ayer la sesión extraordinaria en la que se puso a consideración los 13 proyectos enviados por el gobernador Mariano Arcioni. De este total, 11 obtuvieron el visto bueno de los flamantes diputados chubutenses, en una jornada legislativa que duró poco menos de media hora y donde no hubo debates sobre las iniciativas en cuestión.

Entre otras normativas, se aprobó en la víspera el Presupuesto 2020, que le otorga una serie de facultades nuevas al Poder Ejecutivo provincial. Puntualmente, el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, tiene el aval legislativo para tomar decisiones que antes requerían la aprobación de la Unicameral chubutense.

Uno de los debates que se dio durante gran parte de 2019 fue el “enfrentamiento” entre Arcioni y los diputados de la oposición, a los cuales necesitaba cada vez que tenía que hacer compensaciones presupuestarias. No obstante, con la aprobación del Presupuesto 2020 ahora el Poder Ejecutivo ya no necesita del visto bueno de los legisladores, sino que las compensaciones pueden darse de manera discrecional.

Dentro de la otra decena de normas aprobadas ayer se encuentran tres compensaciones presupuestarias, la Ley Tributaria, el Código Fiscal, el Consenso Fiscal, la extensión de la Emergencia Económica, la designación de Javier Touriñán como presidente de Petrominera, la concesión del área Bella Vista Oeste a Capez y el nombramiento de Andrés Giacomone como nuevo Fiscal de Estado.

Dos normas desaprobadas

En contrapartida, el titular del Poder Ejecutivo decidió retirar dos iniciativas que estaban anunciadas en el paquete: el aumento salarial a la planta política del Ejecutivo en sintonía con el Poder Judicial y la derogación de la Ley de Ministerios.

De esta manera, los incrementos en los haberes del propio Arcioni y de los ministros no van a estar atados a los del Poder Judicial, tal como había solicitado el Gobernador. Ahora, cada vez que se quieran subir los sueldos de estos sectores se tendrán que aumentar los de todos los trabajadores de la Administración Pública. En caso de que se hubiese aprobado la iniciativa que había solicitado el mandatario provincial en un primer momento, el sueldo de él mismo y de los ministros subiría en consonancia con los incrementos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como sucede con los empleados del Poder Judicial.

Cómo votó cada bloque

Tal como estaba previsto, los diputados de Chubut al Frente levantaron la mano en cada uno de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo: Presupuesto 2020, Código Fiscal, Ley Tributaria, tres modificaciones presupuestarias, Consenso Fiscal, Emergencia Económica, Giacomone como Fiscal de Estado, Touriñán en Petrominera y la concesión del área Bella Vista Oeste.

En tanto, la unidad del peronismo a nivel nacional no se vio reflejada íntegramente en el recinto de la Legislatura de Chubut, ya que los representantes del Frente de Todos le dieron el visto bueno al nuevo directorio de Petrominera, a la designación de Giacomone como Fiscal de Estado, la discusión sobre el Bella Vista Oeste, el Consenso Fiscal y las compensaciones presupuestarias. En contrapartida, se rechazó el Presupuesto 2020, la Ley Tributaria, el Código Fiscal y la Emergencia Económica.

Por su parte, como era de prever, el bloque más opositor de la jornada fue Juntos por el Cambio, aprobando el directorio de Petrominera, el nuevo Fiscal de Estado, el Área Bella Vista y las compensaciones presupuestarias. En tanto, los tres legisladores del bloque rechazaron el Presupuesto 2020, la Ley Tributaria, el Código Fiscal, el Consenso Fiscal y la Emergencia Económica.

Debate previo

Si bien es cierto que en la jornada de ayer no se realizó ningún debate ni discusión dentro del recinto, la realidad marca que las iniciativas tratadas en la víspera se analizaron durante los últimos días por parte de todos los bloques. De hecho, Antonena estuvo presente en la Legislatura el jueves último para explicar los pormenores del Presupuesto 2020 y de la nueva legislación económica.

En esta misma sintonía se posicionó Ricardo Sastre, vicegobernador y presidente de la Legislatura, quien sostuvo que “hemos tratado los puntos, hemos abordado cada uno de ellos, han salido aprobados en su totalidad, son herramientas que necesita el poder ejecutivo para poder gobernar”.

Además, el titular del Poder Legislativo de Chubut hizo referencia a la decisión de Arcioni de retirar de la discusión los aumentos a la planta política, precisando que es algo que ya se venía analizando desde hace varios días. “La crisis que le toca vivir a la Provincia hizo que el Gobernador recapacite o deje de lado para que no sea tratado, hay otras prioridades”, agregó Sastre.

Oposición de Juntos por el Cambio

Desde el bloque Juntos por el Cambio, el más opositor de la jornada, se pronunciaron en contra de algunas iniciativas, al tiempo que destacaron otras. Por su parte, Manuel Pagliaroni, explicó que no acompañó los proyectos vinculados con el paquete económico, salvo las compensaciones presupuestarias, ya que las mismas “son útiles para que el Poder Ejecutivo pueda cancelar los sueldos del mes de diciembre”.

Además, el titular del bloque Juntos por el Cambio cuestionó que algunos proyectos no pudieron ser estudiados en profundidad, argumentando que los mismos ingresaron a la Legislatura hace una semana. Sobre la Emergencia Económica, Pagliaroni dijo: “La declaran por 18 meses y habla a las claras de que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de salir de esta crisis financiera en la que ellos nos han metido”.

A su turno, Sebastián López, también legislador de Juntos por el Cambio, cuestionó la falta de mención hacia las políticas implementadas por el Gobierno Nacional y el impacto que éstas tienen en Chubut. “Tenemos una Provincia con una crisis financiera enorme, donde muchísimos meses han transcurrido sin que los chicos asistan a clases, donde hay un sinnúmero de obras no se ha podido terminar, y donde solamente hay contemplados 3.000 millones de pesos para estas obras, porque el 80% de los fondos es para el pago de haberes, y el resto para pagar deudas. No sentimos que este Presupuesto represente las necesidades que va a tener el Estado provincial en 2020, es deficitario y por eso no lo acompañamos”, agregó López.

“Una provincia devastada”

Por su parte, Adriana Casanovas, presidenta del bloque del Frente de Todos, anunció ayer que habían solicitado una prórroga para tratar el paquete económico en el mes de marzo. Al respecto, la legisladora del Partido Justicialista (PJ) consideró que “si estuvieron tres años casi sin presupuesto, estar sin tres meses más no le iba a variar demasiado y nosotros íbamos a poder hacer nuestro aporte”.

Sobre la decisión de retirar el tratamiento del aumento a la planta política, la diputada del oficialismo nacional argumentó que Arcioni “sigue demostrando que tenemos razón, nosotros no vinimos a hacer una oposición destructiva sino a sacar las mejores leyes, estamos en una provincia devastada”.