CORTOCIRCUITO ENTRE EL OFICIALISMO Y EL FRENTE DE TODOS

Durante la hora de preferencia de la novena sesión del Concejo Deliberante de Rawson se produjo el primer cruce de posturas políticas entre el oficialismo y la bancada del Frente de Todos, a partir de la megaminería, cuando el titular del cuerpo, Mauro Martínez Holley pidió hacer uso de la banca y señaló que su par Maximiliano Vega había adoptado un mensaje que no era coherente en el tema.

Martínez Holley quien dijo estar de acuerdo con el contenido del mensaje, rechazando la megaminería y preservando el agua, consideró inoportuno el pronunciamiento y fue más allá calificando de cinismo al pronunciamiento del presidente de la bancada Frente de Todos. Y le recordó que el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández da por sentada la explotación minera en Chubut, lo que colisiona con el pedido realizado por Vega respecto de defender el agua.

“No pueden tener el coraje de traer este tema a la casa justamente hoy, cuando la situación se viene abordando desde hace tanto tiempo antes, sostuvo el presidente del Concejo. “A algunos nos tocaron palos por esto. Yo pensaba esto cuando era desempleado, lo pensé cuando era contratado del bloque y lo seguí pensando cuando miembros de este partido nos echaron de la plaza”, recordó seguidamente el titular del cuerpo.

“Por eso digo que mantengamos la cordura y la coherencia y la palabra. No hablemos solo cuando nos conviene y cuando nos significa un rédito político sino tengo que pensar que este pronunciamiento es solo mediático”, añadió Martínez Holley.

“Parece que entonces el bloque o el concejal (Vega) van a tener que ir a ver al señor presidente Alberto Fernández que da por sentado que la minería se va a explotar en Chubut cuando todos sabemos que no hay licencia social”, enfatizó, al mismo tiempo que concluyó diciendo que “partiendo de esto no hay mucho más que discutir sobre el mensaje que está haciendo el concejal Vega”.

Respuesta de Vega

A su turno, el concejal Vega se defendió de dichas acusaciones y aseguró ser “la voz de muchísimos rawsenses y chubutenses los cuales están defendiendo los recursos naturales fuera de la Legislatura”. Además, el edil añadió que “desde el bloque Frente de Todos no vamos a permitir que vendiéndonos espejos de colores arruinen el futuro de nuestra provincia”. Aseguró que “podemos seguir siendo la provincia turística productora o pujante que históricamente somos o hipotecar nuestro futuro permitiendo la megaminería en nuestra tierra”.

El concejal del Frente de Todos también enfatizó que “nuestro río Chubut es la columna vertebral que abastece la mayor parte de las casas chubutenses. ¿Nos vamos a arriesgar a perder la vitalidad y el progreso que el agua genera?”.

Respondiendo al mismo interrogatorio que él hizo, Vega contestó: “Por eso invito a quienes tienen la decisión en sus manos a escuchar directamente al pueblo Y a esforzarse a buscar caminos para que nuestro querido Chubut salga adelante a reflexionar pensando en su familia, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. ¿Ustedes que agua van a dejar que beban sus hijos?”.

“Hacerse cargo de la historia”

Por su parte, el presidente del Concejo, Martínez Holley sostuvo que, “cuando uno está en política debe hacerse cargo de la historia que ha marcado y del accionar de cada uno”. En este contexto, recordó que “en el año 2003 en similar intención (en la Legislatura) se había propuesto algo parecido a esto y ello origino la ley 5001 sobre la megaminería”. Y citó el documento leído por secretaria con el posicionamiento adoptada por el máximo órgano de la Unión Cívica Radical (UCR) chubutense en el año 2010, condenando la megaminería

Por su parte, Vega respondió a su turno que lamentaba que se lo considere como oportunismo político lo expresado. “No me voy a hacer cargo de cosas anteriores porque hace solo dieciocho días que soy concejal por lo cual era difícil expresar mi posición los años anteriores”, lanzó.

Además, el edil del Frente de Todos aclaró que lo expresado “es la posición de todo el bloque y es personal de nosotros. Quiero destacar la libertad de nuestro frente de expresar nuestras convicciones, para pensar y no nos debemos a un verticalismo de un partido”.