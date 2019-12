ASEGURAN QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO SE DEBATIRÁ SOBRE MINERÍA

Hoy se realizará en la Legislatura de Chubut una sesión extraordinaria donde se pondrá a consideración de los diputados una batería de proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo. Para explicar los pormenores de las iniciativas lanzadas por la administración de Mariano Arcioni, ayer un grupo de legisladores se reunió con el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, debate del cual también participó el vicegobernador Ricardo Sastre.

Entre los puntos debatidos en la víspera, que tendrán su respectiva discusión dentro de la Unicameral de Chubut en el día de hoy, se analizó el Presupuesto 2020, la Ley Tributaria, la Emergencia Económica, el Pacto Fiscal y el pliego de Petrominera. Además, varios diputados insistieron en que no está previsto ningún debate sobre la modificación de la Ley 5.001, ni ninguna legislación vinculada con el desarrollo de la minería en Chubut.

Cabe aclarar que la de hoy será la primera sesión con la actual conformación legislativa, por lo que Arcioni contará por primera vez con mayoría propia, teniendo en cuenta que hay 16 diputados de Chubut al Frente. Además, si tenemos en cuenta la unidad peronista alcanzada a nivel nacional, se desprende que los ocho legisladores del Partido Justicialista (PJ) también irían en la misma sintonía que el Poder Ejecutivo provincial. Así, sólo los tres representantes de Juntos por el Cambio conformarían el sector íntegramente opositor.

Asimismo, cabe aclarar que referentes del bloque peronista ya han reiterado en varias oportunidades que no habrá una unificación de espacios, por lo que el PJ y Chubut al Frente seguirán diferenciándose, aunque con algunos objetivos comunes que los unen.

Fuera de agenda

Sin lugar a dudas uno de los temas más candentes actualmente en Chubut es el desarrollo de la minería en el territorio provincial. Luego de la modificación legislativa en Mendoza, que autorizó el uso de cianuro y ácido sulfúrico en el distrito cuyano, grupos autoconvocados y ciudadanos chubutenses se reunirán hoy frente a la Legislatura Provincial para evitar que se modifique la Ley 5.001.

Si bien los legisladores remarcaron que no se puede tratar este tema en la sesión prevista para hoy, ya que al ser extraordinaria sólo se debatirá sobre los proyectos ya establecidos, manifestantes se reunirán igualmente frente a la unicameral provincial. Bajo el lema “No es no”, hubo una vigilia frente a la sede del Poder legislativo de Chubut desde anoche, mientras que la convocatoria para hoy arrancará a las 8 de la mañana.

“No hay ningún tema vinculado”

En este contexto, el diputado provincial Manuel Pagliaroni, representante de Juntos por el Cambio, indicó que para la sesión extraordinaria de hoy “no hay ningún tema vinculado ni con la minería ni con nada que no esté en el orden del día de la sesión extraordinaria”. “Constitucionalmente no puede tratarse nada que esté fuera del motivo de la convocatoria, es decir, los trece puntos que son objeto de la convocatoria serán los que se traten. Ningún otro”, agregó el legislador.

Además, recordando los últimos hechos ocurridos en una situación similar, Pagliaroni se refirió a la convocatoria de los grupos “antimineros” fuera de la Legislatura. En este sentido, le pidió al Gobierno de Chubut que, a través de la Policía, “garantice las condiciones de seguridad para el personal de Legislatura y para los diputados, para que se pueda sesionar con absoluta normalidad”. Además, argumentó que “no puede un grupo de personas, más allá del interés que tengan, impedir que las instituciones funcionen; no podemos estar en manos de un grupo que de alguna manera interfiere en el normal desenvolvimiento de un cuerpo legislativo”.

Sobre el posicionamiento de la Unión Cívica Radical (UCR) en esta cuestión, el diputado indicó que históricamente el radicalismo se “ha manifestado en una opinión contraria, porque entendía que no estaban dadas las condiciones para avanzar”. “Una de esas condiciones es que solamente la minería dejaría un 3% de regalías para la Provincia, y siempre hemos considerado que eso es poco para la enorme riqueza que tiene la provincia del Chubut en materia minera. También hay que discutir la cuestión ambiental, la forma de los controles, la consecuencia que puede tener cualquier tipo de explotación, como también compararla con otras actividades que se desarrollan en la provincia como es la actividad petrolera por ejemplo que funciona hace más de 100 años, y que vemos que funciona con normalidad” precisó.

Proyecto del Ejecutivo

A su turno, Roddy Ingram, diputado provincial por Chubut al Frente, también se refirió a la discusión sobre la implementación de la minería en territorio provincial. Si bien afirmó que hoy “no va a haber ningún proyecto relacionado”, el legislador sostuvo que en 2020 tiene que haber un debate “con criterios, sabiendo donde porque creo que debería trata una zonificación y cómo se debe hacer minería, yo fui uno de los que planteo que en Esquel y Trevelin no se debe hacer minería”.

Según confirmó el diputado oficialista en una entrevista con la agencia de noticias ADN Sur, desde Chubut al Frente se buscará avanzar en los próximos meses con el tratamiento del Proyecto Navidad. Además, aseguró que “no va a haber otro proyecto”. “Debe haber un debate sobre si es potable la cuenca del Sacanana, que es de donde se va a sacar agua, no se puede ni regar con eso. La base fundamental del debate es el medioambiente”, indicó.

“Hay una fuerte intención de avanzar”

Por su parte, Rafael Williams, legislador representante del Frente Patriótico, consideró que desde el gobierno de Arcioni “hay una fuerte intención de avanzar con el tema del a minería, y eso va a complicar las cosas”.

Además, consideró que avanzar sobre algo que ya estaba consolidado como un no “no va a hacer conducente hacerlo. Preparémonos porque así como está pasando en Mendoza, va a pasar en Chubut”.

“Hubo reuniones de autoridades del PJ en Esquel donde se tomó la postura de avanzar en una negativa fuerte desde el punto político, tenemos la directiva social y la política de no acompañar un proyecto. Habrá contactos con (Alberto) Fernández para estar interiorizándolo sobre el tema, esperamos que le llegue al presidente esta situación”, agregó Williams.

Antonena no confirmó fecha para pagar el aguinaldo

Uno de los temas de relevancia para los empleados públicos es tener certezas sobre la fecha de cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Ante la crítica situación financiera de la provincia, el gobierno debió solicitar nuevamente una colocación en Letras para poder saldar la deuda con los estatales. Es decir, pagaron sueldos con deuda y pagarán aguinaldo tomando más deuda.

“Estamos trabajando para eso, para dar una solución. Estamos trabajando en herramientas financieras para poder lograr ese objetivo. No tenemos fechas estimativas” expresó el ministro.

A pesar de no tener todavía una respuesta favorable para los estatales, Antonena destacó que fue una reunión “productiva” en la que hubo un diálogo “intensivo” en lo que respecta a la “masa salarial y el endeudamiento”. Luego agregó que “en el tema obras se planteó contemplar las necesidades de los municipios. Todos los diputados hicieron su pedido y vamos a trabajar en ello”, dijo.