Legisladores provinciales confirmaron que en la sesión extraordinaria que se desarrollará este viernes 27 de diciembre en la Legislatura provincial no se tratará ningún tema relacionado con la minería. “Es mentira, no va a haber ningún proyecto relacionado con la minería en el día de mañana”, dijo el diputado Rody Ingram, al tiempo que aclaró que en 2020 el tema tendrá que ir a debate “con criterios, sabiendo donde porque creo que debería trata una zonificación y cómo se debe hacer minería, yo fui uno de los que planteo que en Esquel y Trevelin no se debe hacer minería”, señaló.