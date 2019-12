ESTÁ CONDENADO POR DESOBEDIENCIA, AMENAZAS AGRAVADAS Y LESIONES LEVES

Tras la acumulación de varias causas presentadas por la fiscal general Florencia Gómez, el juez Piñeda resolvió condenar a Emmanuel Alesandro Mendoza a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Esto quiere decir que si no cumple con las medidas de coerción dispuestas, la pena será de cumplimiento efectivo. Además el juez dispuso la prohibición de acercamiento respecto de Paula Fernanda Milipil y Mariela Pritchard por el mismo tiempo que transcurra su condena. También le impuso reglas de conducta, por lo que deberá asistir a un tratamiento psicológico, fijar un domicilio procesal para sus notificaciones, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y no cometer nuevos delitos.

El último de los hechos por lo que fue condenado ocurrió el pasado nueve de noviembre de 2019, en circunstancias que la señora Claudia Pritchard se encontraba en su casa, cuando se hizo presente Alesandro Mendoza, ex pareja de la hija Pritchard, Paula Milipil, sobre la cual tenía una orden judicial de prohibición de acercamiento al domicilio en cuestión y los lugares que ambas frecuentaban. Mendoza comienza a golpear la puerta exigiendo que salga Paula, la cual se había retirado por temor a que se haga presente, saliendo la señora Pritchard, y tras una discusión con Mendoza, este amenazando a la misma, comenzando el forcejeo entre ambos, la señora Pritchard termina con lesión en su mano derecha

Luego de declarar abierta la audiencia de juicio abreviado, la fiscal Florencia Gómez, junto al defensor Público Miguel Ángel Moyano, arribaron a un acuerdo que concluyó con la condena de Emanuel Alesandro Mendoza.