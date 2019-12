EN SINTONÍA CON EL CONGELAMIENTO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO NACIONAL

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn en votación unánime resolvió, en la sesión ordinaria de este jueves, dejar sin efecto el último incremento tarifario de los servicios públicos. Consecuentemente la concesionaria de dichas prestaciones, Servicoop, deberá retrotraer el aumento aplicado en la facturación ya emitida que tiene vencimiento el 10 y 17 de enero de 2020. La cooperativa deberá instrumentar ahora esta decisión política adoptada por el Poder Concedente, emitiendo una nueva facturación sin los incrementos, o en su defecto, el aumento ahora aplicado descontarlo en la próxima liquidación de los servicios.

El primer incremento había sido del 20 por ciento en noviembre y el segundo estaba previsto para el mes de enero próximo, en el orden del 15 por ciento, pero existían dudas a raíz del congelamiento de tarifas por seis meses dispuesto por el Gobierno Nacional, ya que el mismo no especificaba si, en dicho plazo, se retornaría al sistema de subsidios a la energía eléctrica con el que contaban distintas empresas y, en el caso de Chubut, cooperativas, antes de que se eliminaran tales beneficios.

Lo que seguramente seguirá es un extenso debate, fuera del recinto, con las autoridades de la Cooperativa, teniendo en cuenta que desde esta última ya habían anunciado una eventual afectación a la operatividad, toda vez que el congelamiento comience a regir sin un esquema de subsidios.

Último recurso

La Moción de Orden fue realizada por el concejal Federico Garitano, quien planteó dejar sin efecto el último aumento de la Cooperativa de Servicios Públicos, a la vez que el edil Enzo Terrera se sumó a la iniciativa, aunque realizando una modificatoria que luego sería aprobada por unanimidad. De este modo, finalmente se retrotraerá el cuadro tarifario tal como estaba estipulado, previamente a la última suba.

Algunos de los concejales consideraban que la propuesta debía ser analizada de manera más detallada en Comisión; no obstante, esto fue finalmente descartado, ya que tratándose de la última Sesión Ordinaria del año, y de que por el momento no habría Sesiones Especiales previstas, el aumento podía llegar a implementarse en enero si no se lo suspendía, generando un problema mayor.

Sin efecto

En este sentido, la iniciativa, luego acompañada por los ediles, implicaba dejar sin efecto el aumento otorgado para los cuadros tarifarios de los servicios de energía, cloacas y agua potable.

Este aumento se había aprobado el pasado 7 de junio y contemplaba un incremento inicial del 20 por ciento y otro 15 en enero; no obstante, la primera parte no se aplicó porque contemplaba mediciones previas y no era posible distinguir los porcentajes; en diciembre se iba a concretar la aplicación del 20 por ciento de suba, que quedó sin efecto ante la nueva Ordenanza aprobada por los concejales. Pero en rigor, la facturación con aumento ya está emitida y vence en enero, por lo que restará definir cómo se retrotrae la suba la aplicada, pero ahora dejada sin efecto por el Concejo Deliberante.

Por su parte, Garitano fundamentó que, “en el marco del cambio de Gobierno Nacional y la decisión de congelar las tarifas por seis meses, desde el Concejo Deliberante debíamos legislar en esa misma línea”, agregando que “de ahí que buscamos que la Ordenanza sancionada fuera derogada, para congelar las tarifas al día de hoy”.

La salud, presente

Por otro lado, la Sesión contó con el acompañamiento de trabajadores de la Salud nucleados en ATE, quienes reclamaban por mejores condiciones laborales y llevaron adelante un paro por 24 horas el día jueves, mientras que hoy continuarán con las medidas de retención de servicios durante turnos de dos a tres horas, a la espera de respuestas por parte de las autoridades provinciales.

Presenciaron la Sesión, también, autoridades municipales, entre ellas secretarios y subsecretarios, que se acercaron al recinto para acompañar la jornada legislativa y de debate.

Menos plástico en la ciudad

Asimismo, los ediles acompañaron el proyecto de ordenanza que establece la prohibición y la venta de sorbetes plásticos de un solo uso, en toda la ciudad de Puerto Madryn.

La iniciativa había sido elaborada por la anterior conformación del Concejo, y finalmente recibió la unanimidad dentro del recinto; al igual que la normativa sancionada en la vecina localidad de Puerto Pirámides, el objetivo es reducir el impacto generado en el medio ambiente por el uso de sorbetes plásticos, algo muy frecuente en el ámbito gastronómico, pero también en comercios de otros segmentos.

Así, el Artículo 1 del proyecto prohíbe “la venta, entrega a título gratuito y uso de sorbetes plásticos de un solo uso en el ejido municipal de Puerto Madryn”, agregando que la aplicación de la Ordenanza “será progresiva, de acuerdo al siguiente cronograma: a) A partir de la sanción de la Ordenanza, no se permitirá ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo uso a la vista del cliente. b) Por el término de 6 (seis) meses, los comercios que hubieran invertido en los sorbetes plásticos de un solo uso, podrán disponer sobre los mismos hasta agotar sus stocks”, y que cumplido dicho plazo, “se dará lugar a la aplicación plena de la Ordenanza”.

Hábitos saludables

Otra iniciativa impulsada por el edil Marcelo Vaccaro estableció la prohibición de “todo tipo de oferta de alimentos de alta densidad calórica a expensas de azúcares y jarabe de maíz de alta fructosa, en las inmediaciones de las cajas registradoras, y en la salida, y en hasta tres metros de su ubicación, en supermercados e hipermercados en todo el ámbito de la ciudad de Puerto Madryn”.

Además, la normativa restringe “todo tipo de oferta de bebidas que contengan azúcar o jarabe de maíz de alta fructuosa en cualquiera de sus formas, de frutas artificiales o bebidas energizantes en las cajas registradoras, puertas de acceso y salida, y en hasta tres metros de su ubicación, en supermercados e hipermercados”.

Reserva de terrenos y subsidios

En el Orden del Día también se trataron expedientes trabajados en las distintas comisiones durante los últimos días, entre ellos el acuerdo entre la Municipalidad de Puerto Madryn y el sindicato de la construcción, UOCRA, para la continuidad del otorgamiento de un subsidio a los trabajadores desempleados; y la obligatoriedad de la realización de Revisión Técnica Vehicular.

Otros temas tratados fueron, por ejemplo, la reserva de un lote para la Asociación Civil Juventud con una Misión (JUCUM), que se encaminaría a construir su propia sede; y la ejecución de una obra de cordón cuneta y espacio verde en las calles Carranza y Rivadavia.

Cammesa “congela” tarifas a cooperativas por seis meses

En diálogo con medios de prensa, el actual presidente del Consejo de Administración de Servicoop, Diego Barquin, expresó que “las medidas que va a aplicar el Gobierno Nacional en cuanto a las tarifas de energía, tienen que ver con la pesificación y el congelamiento de la tarifa en relación a la facturación de Cammesa; esto quiere decir que hasta abril, o quizás unos meses más, vamos a tener la misma facturación de dicha empresa, lo cual nos da un respiro y la posibilidad de seguir trabajando para poder achicar el déficit que tiene la Cooperativa con Cammesa”.

Además, Barquin planteó “para nosotros, es una buena noticia la pesificación junto con el congelamiento de la tarifa, lo cual nos va dando una previsibilidad y proyección; y esperamos, en el mediano y largo plazo, poder cubrir el corriente de la facturación de Cammesa”.