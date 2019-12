El dólar blue se disparó 3,50 pesos y alcanzó un nuevo récord al llegar a los $76,75 en el mercado marginal. Este lunes hubo una fuerte demanda y falta de oferta, por lo que el Banco Central (BCRA) tuvo que salir a vender 50 millones de dólares para abastecer el mercado, según estimaciones de privados.

Por su parte, el segmento mayorista registró una suba de 17 centavos y terminó con una cotización de $59,99. Mientras que, en promedio, el dólar estaba a $63 para la venta.

“En las últimas horas de operaciones llegó al tope máximo que nos tiene acostumbrado de $59,99 y el BCRA vendió un poco más de u$s 50 millones para atender la demanda, ya que la poca oferta fue insuficiente ante tal disparada”, analizó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

Con las leyes de emergencia votadas, el ministro Martín Guzmán iniciará, junto a Daniel Marx y otros negociadores, el camino para encontrar una forma amigable de postergación de pagos. El viernes hubo dos grandes novedades en esta línea: por un lado se postergó el pagó de Letras del Tesoro por US$ 9.000 millones, por lo que la agencia Fitch declaró a la Argentina en default selectivo.

Pero al mismo tiempo, también el viernes, hubo otras dos movidas. Por un lado, se colocó una Letra del Tesoro en el Banco Central, tomando US$ 4.513 millones de las reservas, con la intención de mostrar que el país está dispuesto a pagar la deuda, y que queden asegurados los pagos hasta marzo. Y, en la misma línea, Economía una letra del Tesoro en pesos: recibió 184 órdenes de compra y pagó una tasa del 44,76% anual por $ 18.846 millones que vencerán el 22 de junio de 2020.