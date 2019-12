GRAZZINI DIJO QUE SE TRATARÁN LOS TEMAS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA

El ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José María Grazzini, hizo referencia a la sesión extraordinaria del viernes 27, convocada por el gobernador, Mariano Arcioni, para el tratamiento de 13 temas puntuales y de importancia para funcionamiento del Estado provincial. “Para nosotros es una sesión importante, con algunos temas que hacen al mejor funcionamiento de la Provincia”, sostuvo el funcionario.

Entre los 13 puntos se recalcan tres modificaciones presupuestarias, el Presupuesto 2020, la ley Tributaria, la aprobación del Pacto Fiscal firmado con Alberto Fernández, el anexo II de la Ley de Ministerios, la concesión del área Bella Vista Oeste, el nombramiento del Fiscal de Estado y los pliegos de Petrominera, y demás.

En este marco, Grazzini explicó que “para la sesión extraordinaria tenemos 13 puntos fundamentales a tratar, y lo que nosotros, desde el Ejecutivo, queremos dar a entender es que ninguna de estas cuestiones rozan o se relacionan con lo que andan divulgando en algunos lados, que podría ser tratado algún proyecto que tenga relación con la minería, y esto es una falacia inmensa, porque todos sabemos que no se puede realizar esto debido a que el tema no está entre los 13 puntos enviado a Legislatura para su tratamiento”.

Y continuó: “Hay que aclarar que todas las sesiones extraordinarias, llamadas a este tipo, en el reglamento y la Constitución se prohíben que sean agregados o insertados temas que están por fuera de lo ya acordado como temario de la sesión extraordinaria. No se puede agregar ningún punto, bajo ningún criterio, ni apartándose del reglamento, ni nada puede ser modificado a lo ya acordado que este contemplado en esos 13 puntos”.

En relación al temario, Grazzini sostuvo que “entendemos que necesitamos tratar el presupuesto de la provincia como primer medida, luego hay varias compensaciones económicas de modificación de partidas y el reordenamiento de algunas cuestiones que hacen al buen funcionamiento del Estado”.

El Ministro volvió a repetir que “en ningún punto hay nada relacionado con la minería como lo vienen divulgando en varios lados, desde las redes sociales, las noticias falsas que hacen circular, y al punto de querer convocar o movilizar a la gente con falsas noticias, diciéndole que ese día se va a tratar algún tema diferente a lo ya pactado y acordado, que son estos 13 puntos que están proyectado por el Gobernador y el equipo de Gobierno, y que han sido de público conocimiento todos los temas e incluso noticia en los diferentes medios”.

Por último, Grazzini descartó “cualquier intencionalidad de parte del Gobierno o de algún diputado de querer tratar algún punto que no fuese de estos 13, porque lo que queremos resaltar y destacar nuevamente es que la sociedad debe quedarse tranquila porque reglamentariamente está imposibilitado a que nadie puede agregar un tema nuevo de esos 13 puntos”.