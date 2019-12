SI NO SE CANCELA EL PASIVO, PELIGRA EL COMIENZO DEL CICLO LECTIVO 2020

El conflicto entre los docentes y el Gobierno de Chubut ha sido prácticamente una constante durante todo 2019. Ahora, en pleno receso escolar y con los establecimientos educativos sin actividad se conoció una noticia que pone en riesgo el comienzo del Ciclo Lectivo 2020.

En las últimas horas se reconoció desde el Poder Ejecutivo provincial que la deuda que tiene el Gobierno con los docentes llega a los 480 millones de pesos. Puntualmente, se trata de la falta de cumplimiento de una de las cláusulas gatillos alcanzada durante las últimas negociaciones paritarias.

Ahora el objetivo del Ministerio de Educación, encabezado por Andrés Meiszner, es poder cancelar este rojo, teniendo en cuenta que los docentes ya manifestaron que en caso de que continúen las deudas con este sector no comenzarán las clases en los términos ya preestablecidos. Vale recordar en este contexto, que está previsto que el Ciclo Lectivo 2020 arranque el próximo 26 de febrero, aunque si no se cancela la deuda cercana a los 500 millones de pesos ésta podría postergarse.

Ayuda de Nación

Con el fin de regularizar la situación y de cancelar la deuda que mantiene Provincia con los docentes, se iniciaron conversaciones con representantes del Ministerio de Educación de la Nación, encabezado por Nicolás Trotta. Específicamente, lo que se pidió desde Chubut es un envío de fondos a través del Fondo Compensador para cancelar el pasivo en cuestión.

Los representantes provinciales para encabezar este pedido les explicaron a los referentes nacionales que la cancelación de la deuda garantizaría el arranque de las clases en las fechas establecidas. Además, puntualizaron que en caso de no pagar lo debido el 2020 arrancaría con demoras en el inicio de las actividades, por lo que no se podría llegar a los 190 días de clases previstos para el año próximo.

Además del pedido de auxilio a Nación, desde el Ministerio de Educación de la Provincia también están analizando otras estrategias para poder sobrellevar el 2020 de la mejor manera. Una medida para alcanzar este objetivo consiste en la aplicación de una reasignación de horas cátedra mal asignadas que le permitirían al Gobierno de Chubut ahorrar unos 100 millones de pesos mensuales.

Causas de los cimbronazos

Desde la cartera que conduce Meiszner reconocieron que dialogan constantemente con las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores del sector, al mismo tiempo que reconocieron la necesidad de cumplir con la deuda actual. No obstante, también se explicó en reiteradas oportunidades que las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, a mediados del año en curso, provocaron una merma en los ingresos, primordialmente en materia de coparticipación por IVA.

Actualmente, el Gobierno Provincial le debe a los docentes los incrementos previstos para julio, agosto, septiembre y un proporcional de octubre. No obstante, en los últimos arreglos entre el Poder Ejecutivo y los gremios se acordó incorporar al salario básico el índice de precios al consumidor (IPC) de julio y de octubre, lo que hizo que el haber básico para un ingresante alcance los 21.402 pesos.

En riesgo el Ciclo Lectivo 2020

Vale recordar que si bien la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y el Gobierno Provincial llegaron a un acuerdo semanas atrás, desde el gremio que nuclea a la mayoría de los docentes siguen en estado de alerta y amenazan con endurecer las medidas de fuerza en caso de que el Poder Ejecutivo no cumpla con lo pactado.

Las discusiones fueron arduas y generó internas dentro de la asociación sindical sobre la decisión de levantar los paros o no. No obstante, luego de más de 100 días sin actividad en los establecimientos educativos los docentes resolvieron regresar a las aulas, a través del voto de la mayoría, y hace ya varios días que los chicos acuden a las escuelas chubutenses con normalidad.

Igualmente, tras un 2018 complicado y un 2019 con menos de un centenar de días de clases, el 2020 también se presenta con un panorama incierto. Lo que sucede es que desde la ATECh adelantaron en las últimas horas que el arranque del Ciclo Lectivo del año próximo puede estar en peligro. Puntualmente, lo que indicaron desde la asociación sindical es que si la cláusula gatillo no es ejecutada antes del inicio de clases del año que viene no habrá comienzo de actividad en los establecimientos educativos.

Además del cumplimiento de este ítem, desde la asociación sindical también exigirán en los primeros meses de 2020 que la administración del gobernador Mariano Arcioni también garantice el pago de los salarios, las becas, el funcionamiento del Transporte Educativo Gratuito (TEG) y que se avance con las reparaciones de infraestructura en los colegios chubutenses.