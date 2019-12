“DEBEN COMPROMETERSE COMO LA SITUACIÓN LO AMERITA O DAR UN PASO AL COSTADO”, RECLAMÓ

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, reiteró sus críticas hacia la actual gestión de la Cooperativa, al asegurar que “tanto el presidente como el vicepresidente vinieron para la reunión del jueves y volvieron a estar de vacaciones hasta el 10 de enero”, a la vez que pidió que “deben comprometerse como la situación lo amerita, o dar un paso al costado”.

Asimismo, confirmó que no vetaría la Ordenanza que retrotrajo el incremento de un 35 por ciento en la factura de servicios, y sostuvo que “tengo que respetar lo que los concejales han decidido; incluso, aquellos que pertenecen al sector político que conduce la Cooperativa”.

También, anticipó que reforzará la representación municipal dentro de Servicoop: “Lo haré yo mismo en mi persona”, remarcó.

“Es una caja de sorpresas”

En este sentido, Sastre reiteró su preocupación por la situación de Servicoop y aseguró que “no deja de ser una caja de sorpresas, uno muchas veces piensa que la Cooperativa está de una manera, pero cuando empieza a investigar se sigue encontrando con sorpresas; lamentablemente, sigo convencido de que esta conducción no ha tomado las cosas con la debida asiduidad” y comentó que “en relación al pedido de informes que habíamos hecho a la Cooperativa, el jueves nos encontramos con que esta conducción, cuando asumió, heredó una deuda con la proveedora de energía Cammesa de 160 millones de pesos, y hoy ha superado los 1.000 millones de pesos; es una irresponsabilidad total y no están tomando con la debida seriedad una institución emblemática como lo es Servicoop”.

Compromiso o “paso al costado”

Al mismo tiempo, el Jefe Municipal mencionó que “les he planteado personalmente que los últimos nueve meses han cambiado tres veces de presidente; creo que definitivamente tienen que tomar una definición de qué es lo que piensan hacer con la Cooperativa, trabajar con la seriedad que lo amerita o dar un paso al costado”.

En cuanto a las boletas que arribaron con aumento a pesar de la suspensión del mismo, mencionó que “seguramente, la facturación ya estaba realizada antes de que saliera la nueva Ordenanza que retrotrajo los incrementos sobre la tarifa, pero veremos; tarifas de esta manera no se pueden seguir otorgando, porque la verdad es que no vemos ningún avance o mejoramiento de ningún tipo dentro de la Cooperativa”.

“Hay que trabajar por la ciudad”

Por otro lado, Sastre planteó que “tenemos que dejar de pensar en el beneficio de los 50 centavos de pan en el barrio, de si ponemos seguro o Internet” y pidió “trabajar por los servicios de la ciudad, que para eso están en la Cooperativa; tienen que dejar de hacer una cortina de humo”.

Consultado sobre la intención de contar con una mayor injerencia municipal dentro de la Cooperativa, al menos a través de la figura del representante del Ejecutivo, recalcó que “sino, lo haré yo mismo en mi persona, como lo solicité el jueves, cuando vinieron los técnicos a exponer sobre la situación en la que está la entidad”.

“Hay que estar sobre la situación”

Sobre la posibilidad de un seguimiento desde el Municipio, Sastre puntualizó que “por mi parte, soy el más interesado en que los servicios funcionen de la manera que deben hacerlo; incluso me contacté con la parte gremial para poder tener un panorama más amplio y que todas las partes estemos involucradas de la manera en que se debe” y planteó que “bien sabemos, encima, que hoy en la Cooperativa ni el presidente, ni el vicepresidente, se encuentran en la ciudad; han venido solamente para una reunión, volvieron a salir de vacaciones hasta el 10 de enero, y me parece que no es el momento; si hay una crisis tan grave como la actual, que atraviesa a la Cooperativa, tenemos que estar todos encima de la situación”.

En cuanto a la Ordenanza que suspendió los aumentos en la tarifa de los servicios públicos, no habría veto: “Tengo que respetar lo que decidieron los concejales, los mismos que pertenecen al sector político que conduce la Cooperativa”, señaló el Jefe Comunal.

“Seguir otorgando aumentos a una institución que lo único que hace es seguir endeudándose, me parece que no tiene sentido. Primero hay que acomodar la situación y luego ver cómo se avanza”, concluyó.