AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO DESTACARON LAS INVERSIONES EN MATERIA DEPORTIVA

El intendente Juan Pablo Luque presidió el cierre de año junto a Comodoro Deportes y las instituciones deportivas en el gimnasio auxiliar del Estadio Socios Fundadores. “Pocas veces en la historia de Comodoro Rivadavia tuvimos un estado municipal tan presente en materia deportiva y pocos lugares de la Argentina tienen para darle al deporte lo que creemos que se merece”, expresó.

Además del mandatario comunal, estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli; el secretario coordinador de Gabinete, Gustavo Fita; la secretaria de Género, Diversidad y Juventud, Sirley García; subsecretarios; concejales; y dirigentes deportivos de toda la ciudad.

En este marco, destacó que el crecimiento de los clubes y las actividades deportivas en Comodoro “es fruto de un gran trabajo, de un proyecto político desarrollado desde hace varios años”, y recordó su rol como dirigente deportivo que lo impulsó a incorporarse en política: “mi lucha comenzó peleándome por las desigualdades que había en el deporte de mi ciudad en contraposición con otros lugares de la provincia, que recibían mucho y acá nada. Teníamos que defender lo nuestro no sólo en materia deportiva”.

En relación a la política implementada en los últimos años y los recursos propios que supo generar la ciudad para que administre la Municipalidad, Luque reconoció con orgullo que “hoy podemos concretar los sueños que nosotros entendemos que a los niños y niñas de Comodoro le van a cambiar la vida, porque el deporte es parte de la educación”.

A su vez, les dejó un mensaje a las instituciones: “valoro el compromiso de ustedes de apoyar a un grupo de gente que sueña con un Comodoro que merecemos. Son la herramienta fundamental para que esto suceda. Nos vamos a pelear con quien sea necesario para tener los recursos que nos merecemos los comodorenses”.

Nuevos desafíos

En cuanto a las proyectos que continúan, el intendente destacó que el Municipio “está invirtiendo recursos económicos para terminar el Estadio Centenario”, que lleva varios años en espera.

Además, se refirió a la intención de potenciar el deporte de alta competencia: “este año vamos a redoblar los esfuerzos para tener a nuestros deportistas en un Juego Panamericano o en un Juego Olímpico. Tiene que ser un desafío de las instituciones de Comodoro porque van a tener un Estado que los acompañará para ello”.

Por último, el jefe de la ciudad reconoció que el Municipio trabaja en soledad pero está en condiciones de continuar con la política e infraestructura deportiva: “recibimos cero pesos del Gobierno Provincial, hay que decirlo; pero contamos con los recursos de la ciudad y vamos a invertir en clubes y deportistas que se lo merecen”.

“La finalización de las obras del Hotel Deportivo y el Natatorio Municipal también serán la demostración del firme compromiso que tenemos para con el deporte local y que entendemos funcionarán como espacios para profundizar las acciones de contención social de miles de niños, jóvenes y sus familias en Comodoro”, concluyó Luque.

Cuestionamientos a Provincia y a Nación

A su turno, el viceintendente y ex titular del Ente Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, expresó su emoción por los años vividos al frente de dicha entidad. “No es fácil estar acá porque estuve varios años conduciendo el deporte de esta ciudad. Me enseñaron el sacrifico, el esfuerzo, el estar pensando en el otro antes que en uno. Eso hace el dirigente deportivo”, destacó hacia los presentes.

En ese marco, resaltó la figura del intendente, con origen en la dirigencia deportiva: “Juan Pablo tuvo la visión de conformar equipos en todos los espacios donde estuvo. Eligió a Hernán (Martínez) para continuar con esto que es un proyecto político deportivo, trabajar para el otro”; y en relación a la flamante gestión, expresó que “venimos por una esperanza, un estímulo nuevo. Estos años hicimos todo solos, los comodorenses, sin apoyo de Provincia ni de Nación. Es el momento para que todos apoyemos la gestión de Juan Pablo para ir a pedir lo que nos corresponde”.

Por su parte, el actual titular del Ente, Hernán Martínez, se mostró feliz por vivir “una tarde especial para mí porque es hermoso ver a todos los dirigentes, deportistas y padres acá”; y destacó que “el deporte de Comodoro está creciendo, se está haciendo serio, sabe lo que quiere, hacia dónde quiere ir y eso lo están logrando cada uno de ustedes, los dirigentes”.

En esa línea, continuó diciendo que “han tomado una obligación muy hermosa que es trabajar para el deporte y en mi caso tomé una responsabilidad que es tratar de ayudarlos y acompañarlos. Brindemos porque esto continúe, que no dejemos de soñar porque hay muchas cosas para hacer en beneficio del deporte”.