ENTRE OCTUBRE DE 2015 Y EL MISMO MES DE 2019

Datos oficiales indican que a nivel nacional se destruyeron 229.100 puestos de trabajo en el sector privado. En ese escenario la provincia de Chubut está entre los nueve distritos más perjudicados.

El sector privado de la provincia de Chubut perdió en los últimos cuatro años unos 6.900 puestos de trabajo, según un informe del Ministerio de Trabajo divulgado este jueves, que coloca a la provincia entre los nueve distritos que más sufrieron la caída en el empleo privado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Según el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, en octubre de 2019 hubo en todo el país 160.900 menos asalariados que en octubre de 2018 y 229.100 menos que en 2015.

Entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2019, Chubut perdió el 6,8 de los puestos de empleo privados. Además, en octubre de este año, la provincia certificó 94.900 puestos de trabajo privados, un 0,9% menos que en septiembre y un 1% en relación a octubre de 2018.

Según las estadísticas oficiales, hay tres provincias que se mantuvieron fuera de esta tendencia de reducción del empleo privado y exhibieron un crecimiento: Neuquén (6,1%), Tucumán (3,8%) y Jujuy (3,7%) tuvieron en octubre más trabajadores privados registrados que hace cuatro años.

Neuquén también fue la excepción entre las patagónicas, ya que además de la caída de Chubut, Tierra del Fuego perdió casi un cuarto de sus puestos de trabajo privados (el 24,2%), Santa Cruz, el 11,8% y Río Negro el 7,5%.

Además, el salario nominal promedio de los trabajadores dependientes de empresas privadas aumentó un 52,1% en octubre de 2019 respecto a un año atrás ($ 51.225); mientras que, en términos reales, el crecimiento interanual fue de 1,2%. Este aumento se explica, fundamentalmente, por el pago del bono de 5 mil pesos definido para el mes octubre, informó la cartera laboral.

Industriales piden compensaciones

El presidente de la Unión Industrial del Chubut, Celso Pontet, apoyó la propuesta que Provincia llevará al Gobierno Nacional para alivianar la situación al sector empleados en la región. Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, promueven que el ítem zona desfavorable sirva como crédito de libre disponibilidad en la Afip.

En la región patagónica, cada empleador debe pagar un mínimo del 20% extra a cada trabajador por zona desfavorable, y el porcentaje varía según la actividad. “Nación debiera reconocerlo si quiere un federalismo, porque no es el 20% del sueldo neto del empleado, sino cargas sociales, contribuciones, los aportes; eso encarece mucho el costo laboral en Patagonia”, sostuvo Pontet.

Por eso planteó como una necesidad que prospere la propuesta que llevará el Ministerio que conduce Leandro Cavaco al Gobierno Nacional. “Debiera plantearse y ser de pleno derecho, no debiera Nación dejar de reconocerlo y arbitrar los medios para que quede a cuenta de impuestos”, insistió el presidente de la Fech.

Bajo ningún punto de vista el planteo pasa por dejar de pagar al trabajador ese beneficio, sino que el empleador pueda tener en la Afip una suerte de crédito de libre disponibilidad que permita reconocer el pago de ese ítem por algunos tributos como IVA, Ganancias y demás.

Marcó Pontet que además “esto ayuda al empleo genuino y en blanco”. Y agregó que “sería de un impacto favorable para todo, para el comercio y la industria del Chubut, aunque haría falta más”. Es por eso que el presidente de la Uich indicó que “faltarían incentivos y alguna ventaja comparativa con respecto a la zona norte”.

Pesada herencia

La tasa de desocupación en Argentina alcanzó el 9,7% en el tercer trimestre de 2019. Según el informe emitido este miércoles por la tarde por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la presión sobre el mercado de trabajo aumentó de 32% a 34,4% con respecto al mismo período de 2018

En la comparación con el segundo trimestre del año, el desempleo bajó 0,9 puntos, ya que a fines junio el indicador se ubicaba en el 10,6%, el registro más alto en la gestión del anterior gobierno.

En la región patagónica, el conglomerado donde se registra mayor desocupación es el Ushuaia/Río Grande, con el 10,3%, seguido por las ciudades valletanas de Chubut -Rawson y Trelew- con el 9,1%. Detrás de ellos se ubica Río Gallecos con el 6,5%, Neuquén/Plottier con el 6,2% y Comodoro Rivadavia yRada Tilly con el 4,2%. Finalmente, el conglomerado que menos desocupados registra es Vieda/Carmen de Patagones, con el 2,5%

Entre los datos relevados por el ente oficial se indica que entre los jóvenes también creció el desempleo, pero en distinta medida ya sea que se trata de hombre o mujeres. Así, señala que desde el año pasado la tasa de desocupación creció de 21,5% a 22,6% en mujeres y de 14,5% a 17,9% (comparando el tercer trimestre de este año con el del año pasado).

En tanto, la subocupación -que refleja a quienes están empleados pero desearían trabajar más horas- alcanzó al 12,8% y disminuyó 0,3 puntos respecto del trimestre anterior.

En la comparación con el tercer trimestre de 2018, la subocupación crece un punto porcentual, ya que en ese momento se ubicó en el 11,8%.

Chubut le bajó el pulgar a ley que creaba un Registro Provincial de Empleo

El gobernador Mariano Arcioni vetó la semana pasada la ley que sancionó el pasado 3 de diciembre la Legislatura Provincial y que establecía la Ley de Registro de Empleo. Esta norma creaba una tasa a aquellas empresas privadas que no tomaran personal nacido o con residencia de al menos cinco años en la provincia.

En el texto del veto argumentan que el espíritu de la ley no se condice con las «políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales»

Además, considera que «los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores y de las personas en posibilidad de acceder al trabajo en condiciones de igualdad no se encuentran adecuadamente resguardados en el proyecto sancionado».

Asimismo, sostiene que el tributo que creaba esta ley «contradie el compromiso asumido por el Estado Provincia al adherir a la norma nacional», ya que implica «el aumento de la carga impositiva al sector productivo de la provincia» y que «lejos de fortalecer el mercado de trabajo, desaliente a la radicación en la zona de emprendimientos de desarrollo productivo y consecuentes fuentes generadoras de empleo».

La ley vetada disponía que todo empleador debía abonar una tasa mensual equivalente al cinco por ciento (5 %) de la remuneración bruta mensual y sumas no remunerativas, por cada empleado en relación de dependencia, excepto que sea personal nacido en la provincia o que registre como mínimo cinco (5) años de residencia, previos a la incorporación, en territorio chubutense.

Exceptuaba de este tributo a personal nacido en la provincia que no cumpla con el inciso anterior, pero certificare haber cursado estudios primarios y/o secundarios en instituciones dependientes del sistema educativo provincial; al personal con especialidades de comprobada escasez en la provincia, y al personal que se encontrare declarado al momento de entrada en vigencia de la norma.