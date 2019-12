UNA FAMILIA TIPO GASTA 20 MIL PESOS POR MES SOLAMENTE EN ALIMENTOS

En el marco de un año que se ha visto signado por una creciente inflación, recientemente se conocieron las cifras correspondientes a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT) en Puerto Madryn, a raíz de datos relevados por la Dirección de Estadísticas municipal.

Los resultados arrojaron un incremento del 43,6 por ciento para la CBA en noviembre con respecto al mismo mes del año 2018, mientras que en el caso de la CBT, que no solamente contempla alimentos sino también bienes y servicios no alimentarios como transporte, vestimenta, educación y salud, el aumento fue del 51,3 por ciento en carácter interanual.

De este modo, cada madrynense debió poder cubrir la CBA de 5.614,88 pesos para no ubicarse por debajo de la línea de indigencia, mientras que, para ubicarse por encima de la línea de pobreza, debió poder acceder a la CBT, cuyo valor se determinó en 14.093,35 pesos.

El aumento en servicios como la telefonía, las prepagas, la educación privada y el transporte determinaron un escenario en el que una familia tipo, integrada por dos adultos y tres niños, debió afrontar gastos por más de 45 mil pesos para no ser considerada pobre.

Alimentos, por triplicado

El relevamiento autoponderado de precios también arrojó particularidades respecto de las canastas básicas Alimentaria y Total; por ejemplo, en enero de 2018, la primera se ubicaba en los 2.498,74 pesos, mientras que el noviembre la cifra fue de 5.614,88.

Concretamente, los alimentos a los que una ciudadana o ciudadano debe poder acceder para no ubicarse por debajo de la línea de indigencia, casi triplicaron su precio en el término de los últimos dos años, acompañando el ritmo de un proceso inflacionario que distaría de finalizar durante el próximo año.

Asimismo, la Canasta Básica Total se ubicaba en los 6.246 pesos para enero de 2018, mientras que para el mes de noviembre su costo se determinó en 14.093,35 pesos; es decir, más del doble de aumento no solamente en alimentos, sino también en servicios como telefonía, prepagas, etcétera.

Cuánto debe gastar una familia

De acuerdo a la información vertida en el informe, una familia constituida por cinco integrantes (matrimonio y tres hijos de 5, 3 y un año) debió gastar, en noviembre de este año, un total de 18.248,36 pesos en alimentos, mientras que el adicional de servicios y bienes no alimentarios que componen la CBT representó, para dicho grupo familiar, una erogación de 45.803,38 pesos.

Los resultados dan cuenta del fuerte incremento en los costos de productos y servicios durante los últimos dos años, teniendo en cuenta que en noviembre de 2018, la CBT para una familia de cinco integrantes era de 30.272,18 pesos y que el total se incrementó en más de 15.500 pesos en tan sólo doce meses.

Cómo están compuestas la CBA y la CBT

La composición de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), comprende en carácter mensual pan (6.060g), galletitas saladas (420g), galletitas dulces (720g), arroz (630g), harina de trigo (1.020g), harina de maíz (210g), fideos (1.290g), papa (7.050g), batata (690g), azúcar (1.440g), dulces (240g), legumbres secas (240g), hortalizas (3.930g), frutas (4.020g), carnes (6.270g), huevos (630g), leche (7.950g), queso (270g), aceite (1.200g), bebidas edulcoradas (4.050g), bebidas gaseosas sin edulcorar (3.450g), sal fina (150g), sal gruesa (90g), vinagre (90g), café (60g), te (60g) y yerba (600g).

Mientras que la Canasta Básica Total comprende otros ítems que se agregan a los alimentarios, como por ejemplo la educación, la salud, la vestimenta y el transporte; todos rubros que han registrado evidentes aumentos en los últimos tiempos, principalmente en el ámbito de la medicina prepaga, las escuelas o jardines privados y el transporte público, tras la eliminación de los subsidios nacionales, decisión que trasladó dicho costo al boleto como ocurrió en el caso de Puerto Madryn.