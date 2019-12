EN EL PROCEDIMIENTO DETUVIERON A UN SUJETO CON PEDIDO DE CAPTURA

En lo que se constituyó como un espectacular despliegue policial, la tarde del sábado fue de intensa actividad en Puerto Madryn, donde los controles de saturación estuvieron a la orden del día.

El megaoperativo, que tuvo lugar entre las 20 horas y la 01 de la madrugada del domingo, implicó una participación de prácticamente todas las divisiones policiales nucleadas dentro de la provincia, y consistió en una serie de controles de tránsito e identificación de personas en puestos fijos y también en la vía pública, algo que conllevó a numerosas críticas de algunos ciudadanos.

Los controles se realizaron en jurisdicción de las seccionales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta y estuvieron a cargo del ministro de Seguridad, Federico Massoni, que supervisó algunas actuaciones, la Unidad Regional local y la Plana Mayor de la Policía del Chubut.

Incautaron cocaína

Una de las áreas que tuvo mayor participación durante los controles fue la de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, a cargo del subcomisario Sergio Salamín en Madryn, y del comisario Eduardo Alonso a nivel provincial.

El primer hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Manuel García y Moreno, jurisdicción de la comisaría tercera, unas dos horas y media después de que iniciaran los operativos.

Allí, los agentes interceptaron un Volkswagen Vento y, al proceder a la requisa de estupefacientes con el can antinarcóticos Theo, el resultado fue positivo: hicieron descender del vehículo a sus ocupantes y al realizar el palpado superficial de rigor, constataron que uno de los individuos poseía un envoltorio de nylon; el narcotest arrojó un total de 8,7 gramos de clorhidrato de cocaína. Se labraron las actuaciones pertinentes y tomó intervención el Juzgado Federal 2 de Rawson, a cargo de Gustavo Lleral; el joven, menor de edad, fue trasladado a una dependencia y, tras ser imputado por infracción a la Ley 23.727, fue entregado a sus padres.

Cannabis sativa

Casi en simultáneo, otra intervención convocó a los uniformados a las inmediaciones de la avenida Gales y la calle Entre Ríos, donde se desplegaba un operativo de saturación.

Tras detener la marcha de un Renault Fluence, el mismo can antinarcóticos dio una marcación positiva y, al requisar al conductor, detectaron que cargaba dentro de una riñonera dos piedras de marihuana, cuyo pesaje arrojó un total de 2,1 gramos.

Dentro del auto no hallaron mayores elementos de interés; nuevamente intervino el Juzgado Federal y el sujeto fue puesto en libertad tras las diligencias; la droga fue incautada.

La tercera requisa fue alrededor de las 23:30 horas en la calle Manuel Alsúa al 600, donde el conductor de un Volkswagen Gol modelo 2002 intentó evadir el control policial, implicando la actuación de todo el personal policial presente para detenerlo.

Allí, el can Theo detectó dos cigarrillos de marihuana, los cuales arrojaron un pesaje de 1,5 gramos.

Los tres ocupantes del auto fueron demorados por infracción a la Ley de Estupefacientes y se constató que sobre uno de ellos pesaba un pedido de captura vigente, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Justicia en la Comisaría Cuarta, mientras que sus dos amigos recuperaron la libertad ambulatoria, pero fueron imputados por la tenencia de droga.

Dos individuos con marihuana

La última intervención positiva tuvo lugar sobre la medianoche, en la calle Río Chubut, casi en su intersección con Magallanes del barrio 630 Viviendas.

En dicho sector, otro Volkswagen Gol fue parado y, al requisar a sus tres ocupantes, a uno de ellos le descubrieron un envoltorio de nylon negro con “caldo de una sustancia vegetal”, la cual dio positivo para cannabis sativa (marihuana), con un pesaje de 2,3 gramos.

Otro de los individuos también poseía un envoltorio que totalizó 2,2 gramos de marihuana, todo ello a raíz de la detección positiva por parte del can Theo.

En presencia de testigos, continuaron con la requisa vehicular; al solicitar la intervención del Juzgado Federal de Rawson, se instruyó desde el mismo que se identificara a los individuos y se incautara la droga, continuando estos últimos en libertad una vez que transcurrieron las actuaciones.