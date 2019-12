EN UN ACTO ENCABEZADO POR EL INTENDENTE GUSTAVO SASTRE

Este viernes tuvo lugar el acto de entrega de unas veinte viviendas a trabajadores de las Industrias de la Alimentación, encuentro que se llevó a cabo en la sede del gremio, ubicada sobre la calle 9 de julio, y que estuvo encabezado por el intendente Gustavo Sastre, la viceintendenta Noelia Corvalán y los titulares del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Carlos Simionati e Ivana Papaiani.

El Jefe Municipal arribó al lugar junto una comitiva integrada por secretarios, subsecretarios, jefes de área y concejales del oficialismo; en este orden, destacó “el aguante y los años que han esperado para poder llegar a lograr este sueño” y puntualizó que “cuando hay un Estado responsable, que trabaja y quiere cumplir con las necesidades de los habitantes de nuestra ciudad y provincia, hay que saber esperar, ya que los resultados terminan llegando y esto es lo que ha sucedido”.

Por su parte, Papaiani deseó felicidades a quienes terminarán el año cumpliendo el anhelo del techo propio y sostuvo que “materializar un sueño tan esperado nos pone a todos en escena para seguir gestionando por más”, adelantando que buscarán dar una mayor respuesta a la demanda habitacional con gestiones ante “el nuevo horizonte” que implicó el cambio de Gobierno a nivel nacional.

“Los resultados llegan”

Sastre agradeció a los presentes y “por sobre todas las cosas, a los vecinos de mi ciudad”, en lo que sería el primer acto de entrega de viviendas de su gestión.

En esta línea, expresó que “no hay manera más linda que empezar la gestión de esta manera; me pone feliz y comparto a pleno la felicidad de cada uno de los que hoy van a poder ir a dormir a su propia casa, creo que no debe haber alegría más grande para un trabajador, para un vecino, que poder cumplir ese sueño” y agregó que “me hago parte y lo festejo gratamente; perdón por el aguante y los años que han esperado para poder llegar a lograr este sueño, pero siempre, cuando hay un Estado responsable, que trabaja y quiere cumplir con las necesidades de los habitantes de nuestra ciudad y provincia, hay que saber esperar, ya que los resultados terminan llegando y esto es lo que ha sucedido”.

Sueños concretados

A su turno, Papaiani se refirió a las familias en representación del IPV y agradeció la presencia de funcionarios del gabinete municipal, además de poner en valor “la gestión realizada por el gremio y quienes, con paciencia y el mayor de los respetos, permitieron que se concrete el sueño y se materialice el techo propio”.

Además, recordó que el día anterior “tuvimos la gran satisfacción de entregar 130 unidades habitacionales en Comodoro Rivadavia, un sueño tan anhelado y postergado por las inclemencias climatológicas que se sufrieron allá por el año 2017 en esa ciudad; desde el Gobierno Provincial tuvimos reparar la obstrucción de las cloacas, tarea que demandó cierto tiempo de ejecución”.

Gestiones ante Nación

No obstante, resaltó, “los vecinos de Comodoro recibieron las viviendas como ocurre aquí en Puerto Madryn”, enviando “un caluroso y afectuoso saludo del Gobernador, que no pudo estar presente”.

También, Papaiani reconoció que “materializar un sueño tan esperado nos pone a todos en escena para seguir gestionando por más; sabemos que tenemos veinte viviendas del Sitravich en ejecución, pero en el día a día la demanda habitacional no deja de estar en un lugar preponderante de la agenda provincial; por eso, redoblamos nuestros esfuerzos para que, conjuntamente con el Municipio y el Gobierno Provincial, podamos llevar adelante gestiones a nivel nacional, ya con un nuevo horizonte, para que más vecinos puedan tener su propio techo”.

Por último, pidió que “valoren esta inversión del Estado, que es un bien propio para cada uno de hogares, en virtud de que se pueda construir identidad vecinal y tener el mayor de los éxitos dentro de cada una de las familias”.