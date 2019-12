SOLICITAN EL PRONUNCIAMIENTO FORMAL DE LEGISLADORES MUNICIPALES Y PROVINCIALES

Tal como había sido anticipado luego de la asamblea realizada en el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola”, los estatales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevaron adelante las medidas de fuerza anunciadas a principios de la semana, que comprendieron, entre otras cuestiones, un paro de 24 horas en el nosocomio local, así como también turnos de dos a tres horas de retención de servicios.

El “plan de lucha”, que había comenzado el lunes, se profundizó cuando los empleados de las reparticiones sanitarias provinciales que funcionan en Puerto Madryn, concurrieron a las instalaciones del Concejo Deliberante para presenciar la primera Sesión Ordinaria, y luego entregaron documentación a representantes de los distintos bloques políticos, con el objetivo de que trasladen dichos reclamos a sus pares en la Legislatura y que los diputados se pronuncien respecto de los pedidos.

Cursaron nota a los bloques

También, los estatales realizaron movilizaciones en distintos puntos de la ciudad del Golfo con el objetivo de visibilizar el reclamo, que comprende el pago de dos cláusulas gatillo adeudadas, pases a planta permanente comprometidos desde hace varios años y, además, negociaciones paritarias pendientes.

En tal contexto, el grupo de trabajadores y trabajadoras se movilizó hacia la Casa de las Leyes para presenciar la primera Sesión Ordinaria del nuevo cuerpo de concejales, que por cuestiones de calendario fue la última del año; allí, entregaron una nota detallando los montos adeudados por el Gobierno Provincial hacia los estatales, producto de las promesas señaladas como “incumplidas”.

“Necesitamos que nos den una mano”

Al respecto, el secretario gremial de ATE Puerto Madryn, Julio Belascuen, comentó que “hicimos una serie de presentaciones con todos los papeles para que los concejales vean cuál es la deuda que el gobierno tiene con nosotros”, al tiempo que relató el pedido a los ediles “para que hablen con los diputados provinciales que representan a sus fuerzas políticas sobre la problemática que nos afecta”.

En la misma línea, el dirigente sindical manifestó que “necesitamos que alguien nos dé una mano, porque no estamos siendo escuchados” y reiteró lo vertido días atrás durante una conferencia de la cual participaron representantes de otros sectores sanitarios nucleados en ATE, afirmando que “a todas las reuniones que fuimos fue para que nos digan que no hay dinero; no tenemos una fecha ni nada, necesitamos la documentación de cuánto y cómo se nos debe se la muestren a los diputados”.

Pagos, deudas, retenciones y aguinaldo

La problemática que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del área de Salud, si bien tiene un marcado correlato en Puerto Madryn, se extiende a distintas localidades provinciales; la semana pasada, desde ATE ya habían anticipado que llevarían adelante un esquema de manifestaciones basado en la retención de servicios, alternando turnos para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario, así como también el paro total por el término de 24 horas en el Hospital local.

Las cláusulas gatillo adeudadas, según consignaron, pertenecen a los meses de julio, agosto y septiembre, así como también los pagos por la diferencia de Zona y antigüedad de julio, agosto y octubre.

También, reiteraron su rechazo al pago escalonado de haberes y manifestaron su preocupación por la incertidumbre respecto del pago del aguinaldo, cuya fecha todavía no fue confirmada, si bien el propio Gobernador aseguró que esperan poder abonarlo el viernes de la semana próxima.

Perspectiva negativa

Asimismo, el secretario general de ATE en la ciudad del Golfo, Roberto Cabeda, sostuvo que apuntan a “recuperar la pérdida salarial que hemos tenido y los acuerdos que hemos firmado, que son las dos prioridades que tenemos”, a la vez que recordó que “venimos de un 2019 complicado, no solamente para los estatales sino para todo el universo de los trabajadores por el proceso inflacionario y cómo esto repercutió en los salarios de manera drástica”.

El dirigente planteó que “no es casual que una de las premisas centrales del Gobierno Nacional es el tema del hambre, porque realmente nos han llevado de una Argentina que es productora de alimentos, a un cruce de caminos más que angustiante, el cual se está viviendo en todo el país y particularmente en la provincia, con un endeudamiento feroz, sobre todo en dólares, con la implicancia que ello tiene”.