El presidente Alberto Fernández destacó la aprobación de la Ley de Solidaridad Social, prometió aumentar las jubilaciones cada tres meses por decreto y anunció que enviará un proyecto de ley para “terminar” con las jubilaciones de privilegios del Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático.

Ante las críticas de los legisladores de la oposición por la suspensión de la movilidad jubilatoria por seis meses, el mandatario aclaró que “durante los próximos 180 días, fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones” y aseguró que serán subas que superen la inflación oficial. “Estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores”, subrayó.

El jefe de Estado recordó que desde el Poder Ejecutivo “ya hemos ido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos totales que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero”.

Pero además, también anticipó que solicitará al Congreso la ampliación de las sesiones extraordinarias para debatir un nuevo proyecto de ley que termine con los beneficios jubilatorios para jueces, fiscales y ex funcionarios internacionales. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, expresó Fernández en las redes.

Ex presidentes, jueces, fiscales seguirán recibiendo subas actualizadas por la movilidad jubilatoria

Este viernes a la madrugada la Cámara de Diputados de la Nación mantuvo la movilidad para los ex funcionarios de alto rango del Estado nacional que sí verán ajustados sus ingresos por inflación. Por ese motivo, Los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, además de otros espacios políticos, habían acordaron crear una comisión especial para analizar correspondía excluirlos, teniendo en cuenta que tienen haberes de entre $180.000 y $320.000 mensuales.

Esa determinación generó un debate dentro de la Cámara durante la votación en particular del artículo 51 del paquete de leyes de emergencias, que es el que faculta al Ejecutivo a suspender la movilidad jubilatoria hasta junio de 2020. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, explicó al terminar la sesión y antes de reunirse con el presidente Fernández que la decisión se tomó para «»evitar litigiosidad en regímenes especiales se hace revisión con actuarios sobre base de ingresos».

El proyecto votado por Diputados excluye de la suspensión de la movilidad a los 4.938 jubilados de la ley N° 24.018 que perciben un haber promedio de $210.000 y un haber máximo que puede duplicar esa cifra, según un informe de la ANSeS.

“Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos”, agregó.

(Fuente: Ámbito)