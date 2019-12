CUESTIONAMIENTOS AL PROYECTO DE CONGELAMIENTO DE SALARIO

Tras la votación de los proyectos enviados por el Ejecutivo a la Legislatura de Chubut en sesión extraordinaria, se puso en evidencia que el Frente Patriótico tendrá ciertas dificultades para mantener la unidad del bloque, desnudando la interna del justicialismo.

No sólo hay diferencia de criterio acerca de temas tales como el debate minero, sino acerca de otros asuntos más domésticos. Al parecer no todos los diputados del bloque estarían conformes con el modo en que se comunican las iniciativas.

El debate interno en las filas del PJ no es nuevo, y llegar a acordar posiciones se volvería cada vez más complejo, cuando se analiza cómo quedó finalmente conformado el bloque de diputados del Frente Patriótico, donde se observan claras diferencias. Por caso, la diputada Mónica Saso que se referencia con la senadora nacional Nancy González, claramente distanciada del diputado Carlos Eliceche. Otro caso es el de los cordilleranos Carlos Mategna y Rafael Williams que toman distancia de Alberto Fernández en torno al debate minero. Otro frente interno es el comodorense, que presenta sus propias particularidades dado que la mayoría son de extracción sindical, y todo hace suponer que responderán a ese mandato.

Según trascendió, la iniciativa del congelamiento de aumentos salariales por el término de 180 días, también trajo aparejado algunos roces en las filas del justicialismo.

Plazo de congelamiento

De acuerdo a lo comunicado desde el bloque del Frente Patriótico, en consonancia con lo dispuesto por las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, ingresarán un proyecto esta semana para congelar los aumentos de sueldos para los diputados provinciales y toda la planta política, incluyendo asesores, por el término de 180 días.

Lo llamativo de la iniciativa es que, si ingresa esta semana, no sería tratado sino hasta el período de sesiones ordinarias que inicia en marzo próximo. Asimismo, se advierte que el congelamiento no alcanzaría a los empleados legislativos, lo que por el momento es un hecho ya que hasta marzo no habría negociación paritaria, por lo tanto, los salarios a la fecha estarían congelados per se.

Los argumentos

A través de un comunicado emitido, desde el bloque del Frente Patriótico, expresan que “el Gobierno Nacional del Frente de Todos ha avanzado rápidamente en adoptar medidas para empezar a darle solución a los más necesitados y vulnerables. A ese sector donde el hambre y la pobreza duelen, apelando a que todos los que ganaron durante el gobierno de Cambiemos aporten para dar solución a esta crisis”.

En ese contexto, trasladan el análisis a la situación de Chubut, y afirman que “nuestra provincia no está ajena a esta crisis y requiere que desde los representantes del Estado demos el ejemplo. Es por eso que desde el bloque PJ Frente de Todos y en línea con lo aplicado en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación, estaremos presentando la próxima semana un proyecto de ley donde impulsaremos el congelamiento de todo tipo de incremento de sueldos de legisladoras y legisladores y autoridades superiores de esta Legislatura Provincial por el lapso de 180 días”.

Cuestionamientos

Conocida la iniciativa del Frente Patriótico, hubo duros cuestionamientos desde diversos sectores, una de las críticas que recorrió los pasillos de la Legislatura es que se trata del mismo partido político que propició el incremento en una veintena de nuevos cargos para la Oficina Anticorrupción.

Si bien la creación de nuevos cargos fue propuesta por los diputados del PJ que conformaban la composición anterior en la Legislatura, desde el oficialismo advierten que se trata del mismo espacio partidario. “El proyecto del congelamiento no es más que un acto de demagogia”, cuestionó un dirigente al afirmar que la iniciativa “solo busca un efecto mediático”.