LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW DESMINTIÓ A LA UTA

La Municipalidad de Trelew ratificó que se prestará el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, durante los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, y desmintió la información en contrario dada por el titular de la UTA, José Pérez.

“Nosotros con sorpresa y con una total falta de responsabilidad hemos notado como desde la UTA, el dirigente José Pérez, ha salido a manifestar que la ciudad de Trelew no va a tener servicio durante los días 23, 24, 30 y 31”, afirmó el Secretario de Gobierno, Eduardo Maza.

“Para la Municipalidad de Trelew se debe brindar el servicio de manera normal y habitual. Lo que ocurre es que en el marco del contexto de la emergencia del transporte urbano que se ha declarado en la ciudad de Trelew, durante los días feriados y domingos el servicio circunstancial y transitoriamente no se brinda. Pero es bueno aclarar que los días 23, 24, 30 y 31 no son feriados, sino que durante esos días la Municipalidad ha adherido a un decreto provincial y ha declarado asueto administrativo”, agregó el funcionario.

Al mismo tiempo Maza, aclaró que “en el mismo instrumento legal, por el cual se adhiere al decreto provincial y se declara asueto administrativo, en el artículo segundo establece claramente que se garantiza la prestación de los servicios públicos brindados por la Municipalidad de Trelew y que cada secretario y/o coordinador deberá garantizar la prestación de los servicios públicos a los vecinos de Trelew. Esto quiere decir que la propia Municipalidad, que declara asueto administrativo, prevé que los servicios públicos se deben brindar normalmente”.

En el mismo sentido, amplió: “De esta forma, todo lo que tiene que ver con el Transporte, la Recolección de Residuos, y otros servicios públicos en general, se deben prestar con total normalidad porque no están alcanzados por la resolución que declara el asueto administrativo en la ciudad”.

Más adelante, el Secretario de Gobierno, Eduardo Maza, puntualizó que “habiendo tomado conocimiento de estas manifestaciones realizadas por el titular de la UTA nos hemos comunicado con la empresa ´El 22´ para expresarle que las mismas no se ajustan a la realidad y que la Municipalidad tiene previsto brindar el servicio”.