BÁSQUET ENTRE LIGA Y SÚPER 20

A finales del 2019, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, se alista para lo que será su próximo año, que comenzará como líder de la Liga Nacional y como protagonista del Final Four del Súper 20.

De hecho, de este certamen será anfitrión, entre los días 24 y 25 de enero, recibiendo a San Lorenzo, Instituto y Quimsa.

Un enero intenso para “El Verde”

En el inicio del 2020, el club Gimnasia y Esgrima será sede del Torneo Final Four en el que recibirá a San Lorenzo, Instituto y Quimsa en el Socios Fundadores para definir el campeón del Súper 20.

Además, el equipo comodorense tendrá un fixture cargado por la temporada regular de la Liga Nacional. El fixture se detalla de la siguiente manera: Enero 2020 Sábado 11/1 Gimnasia vs Estudiantes Concordia, miércoles 15/1 Bahía Basket vs Gimnasia, viernes 17/1 Peñarol vs Gimnasia.

Como local, en el Estadio “Socios Fundadores”, será el Final Four el día viernes 24/1 Gimnasia vs San Lorenzo y sábado 25/1.

Por la Liga, como anfitrión, será el lunes 27/1 Gimnasia vs Quimsa.

Por otra parte, cabe mencionar que la próxima venta de entradas para el Final 4 será los días 10 y 11 de enero, de 15 a 20 horas, en la boletería del club, ubicada en Sáenz Peña 764.