CONFIRMARON QUE HABRÁ TRASPORTE URBANO DURANTE LAS FIESTAS

El secretario de gobierno de la Municipalidad de Trelew, Eduardo Maza, anunció que el Servicio de Estacionamiento Medido entra en etapa de receso y se reanudará el 1 de febrero, al tiempo que se garantizó el funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros durante las fechas festivas.

Maza hizo anuncios en consonancia con las fechas que se avecinan y comentó cómo funcionarán los servicios durante esos días.

Por un lado, Maza mencionó que “el transporte urbano funcionará normalmente como ha funcionado siempre en la ciudad”, con la única limitación de la emergencia de transporte que “por cuestiones económicas hubo que decretar y está vigente”, por la cual no trabaja los domingos y feriados.

El funcionario hizo hincapié: “El lunes 23, martes 24, lunes 30 y martes 31 no son feriados, sino que son días en los que se ha declarado asueto administrativo, con la idea de hacer un reordenamiento de los feriados y declarar asueto con motivo de las fiestas”, agregando que “la resolución exceptúa a todos los servicios públicos que tienen que brindarse”.

De esta manera, desde la Municipalidad de Trelew, comunicaron que el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad se mantendrá durante los días de asueto por las fiestas, luego de que el titular de la UTA, José Pérez deslizara que no habría transporte durante los días festivos.

Además, el secretario de gobierno se refirió al Sistema de Estacionamiento Medido, indicando que “durante el mes de enero no se brinda el servicio, como sucede hace varios años”, de esta forma, desde este viernes no funciona el Servicio Medido y “no funcionará hasta el 1 de febrero del próximo año”, concluyó.