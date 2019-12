EL INTENDENTE SASTRE DESTACÓ EL ÉXITO DEL PROGRAMA “FAMILIAS DE ACOGIMIENTO”

Como sucede hace algunos años, el Mini Hogar de Puerto Madryn, durante estas fiestas, permanecerá solo con servicio de guardia dado que los niños pasarán la Navidad con familias de la ciudad.

“Este es el resultado de una política pública que la Municipalidad viene implementando desde la primera gestión de Ricardo Sastre a través del programa ‘Familias de Acogimiento’, que es ni más ni menos que ‘una familia para otra familia’, brindando espacios de contención y acompañamiento a los niños”, afirmó el intendente Gustavo Sastre.

En ese sentido, remarcó que “seguimos siendo un municipio que quiere a nuestros niños en familia y no institucionalizados, esto no sería posible sin el compromiso de todas las familias que año a año se suman al programa y abren las puertas de sus hogares a los niños, niñas y adolescentes para que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente familiar. Es por eso que en estas fiestas quiero agradecerles principalmente a todos los vecinos de nuestra ciudad que forman parte de este programa que, de forma solidaria y desinteresada, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa”.

El programa cuenta con un Registro Único de Familias de Acogimiento para alojar transitoriamente, por un período no mayor a 180 días, a aquellos niños que se encuentren -por diferentes circunstancias- separados de su familia de origen y no cuenten con familia extensa ni referente afectivo que pueda asumir sus cuidados.

Las personas interesadas se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Comunitario en 9 de Julio y Bouchard o contactarse por correo electrónico a familiasdc@madryn.gov.ar.

En primer lugar, pueden plantear su inquietud y, luego, serán convocadas para una evaluación con psicólogos y se determinará si están en condiciones o no de formar parte del padrón.