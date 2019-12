DESDE EL PUERTO ANTICIPARON QUE HABRÁ NUEVAS OFICINAS PARA ORGANISMOS OFICIALES

El titular de la Administración Portuaria Puerto Madryn (APPM), Osvaldo Sala, destacó la inauguración de un nuevo espacio que funcionará como el tercer Centro de Contrataciones y dijo estar “feliz porque esta era una vieja deuda que teníamos después de haber hecho el fresco y el aluminio para el SUPA, el Centro de Contratación de Capataces, y ahora comienza la loza del último Centro de Contratación que es para contenedores congelados”.

En esta línea, planteó que “de esta forma están todos los trabajadores mucho más cómodos que en el viejo galpón que tenemos sobre la ruta, el cual luego transformaremos en oficinas de organismos oficiales y la parada de taxis, dándole forma a este puerto que lo queremos competitivo en su mayor potencial”.

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre, quien encabezó el acto junto al titular de la APPM, destacó que “estamos acostumbrados, en los últimos tiempos, a este tipo de inauguraciones en el puerto y la verdad es que es algo muy bueno, porque se trata de un sector más para los trabajadores” y, en relación a la actividad del muelle Storni, remarcó que “somos bendecidos de tener la posibilidad de contar con un puerto como el nuestro, y con gente con el compromiso de seguir trabajando para el sector como lo hace Osvaldo todos los días”.

Obras con fondos propios

Un aspecto que resaltó Sala respecto de las últimas obras encaradas en el muelle Storni es que fueron concretadas con fondos propios: “Acá no hay fondos de ningún otro origen que no sea la recaudación y la administración de lo que recaudamos, donde invertimos una alta cuota en el mantenimiento y la ampliación de las instalaciones portuarias, y vamos llevando esto con los fondos que disponemos y afectamos a estas obras”, puntualizó.

Consultado sobre las oficinas que levantarán en el viejo galpón que quedará en desuso, explicó que “habrá para la CAPIP, para el Senasa, para la Secretaría de Pesca de la Provincia, y posiblemente para el SUPA y gremios de la administración portuaria también”.

Futuro promisorio

Por otro lado, el titular de la APPM trazó un balance positivo de un año que termina “con mucho entusiasmo y con ganas de salir; pero creo que se sale con esfuerzo e imaginación, no repitiendo errores; yo estoy montado arriba de una logística que implica un potencial inigualable para Chubut, que es el comercio exterior, producir para exportar” y agregó que “si tenemos el talento y la gente pone todo su esfuerzo en ello, tendremos un futuro mucho mejor que el presente”.

Mejora del comercio exterior

En cuanto a la superestructura del Sitio 2, Sala puso en relieve que “están trabajando con todo, debe estar por ingresar el primer Certificado (de Obra), lo que sucede es que el primer mes de obra implica mucho de ingeniería y de contratar insumos, entre otras cuestiones, por lo que es donde se avanza menos con el hormigón, además de que están las fiestas; pero antes de junio tiene que estar habilitado así que irá avanzando”.

Se trata del espacio con mayor calado, “cien por cien destinado al comercio exterior, no habría en rada buques esperando para descargar torres eólicas ni para exportar contenedores con pescado congelado y aluminio, estarían los tres sitios trabajando al ciento por ciento”, una vez concretadas las tareas en dicho sector.

Tiempo perdido

Sala lamentó “el tiempo que perdimos trabajando con el Gobierno (Nacional) anterior” y ratificó que “ahora estamos haciendo gestiones con el actual para las dos etapas que faltan de reparar todos los pilotes que están en mal estado, que son bastantes”.

La ausencia de un Sitio 2 que funcione en plenitud “complicó muchísimo a los exportadores”, reconoció, sumando a ello que “las empresas marítimas de transporte cobraban un sobrecosto por contendor, por los días que tenían que estar en rada manteniendo el barco sin operar, un costo muy alto hoy en día para el transporte internacional, el cual se lo cobraban a los exportadores locales o los que traían los molinos; esto nos ponía en dificultad de competencia en virtud de lo que queríamos hacer”. El titular de la APPM sostuvo que “esto había que entenderlo y amar a la Patagonia, no fue entendido, entonces se atrasó toda esta obra”.

Los cruceros y el potencial local

La temporada de cruceros, en otro orden, fue destacada como Sala como una actividad que genera “un impacto económico importante, son 4 mil personas que van a bajar, hay que imaginar que es casi una ciudad; lo que falta es una euforia comercial agresiva para tratar de hacer ofertas que promuevan que (los cruceristas) gasten, esto es algo que todos los países del mundo donde hay turismo de cruceros hacen”, agregando que “el comercio se activa para ver qué ofrece, de manera que cada uno deje más dólares, que es el objetivo de que lleguen los cruceros”.

Como ejemplo, describió “espectáculos en la vía pública, algo que haga a la gente entretenerse, quedarse en la vereda y consumir”.

Mejorar la visión comercial

Siguiendo la misma línea, analizó que la falta de una estrategia comercial agresiva en términos generales y por parte de los comercios se debe a “una falta de cultura comercial dirigida a ese sector” y comentó que “estamos trabajando con la Cámara de Comercio para ver si podemos instalar algún sistema como el ‘tax free’ (sin impuestos), que no sé por qué no existe; es legislación nacional que determina que el turismo extranjero no paga impuestos cuando compra en los locales, y hay que facturarlo; todos los locales tienen que tener la calcomanía que muestre que están adheridos en la AFIP a ese sistema”.

También, explicó que “sí lo hacen algunos hoteles y restaurantes, pero el resto del comercio tendría que estar todo involucrado en ese tema; ahora, empezamos a trabajar junto con la CAMAD para ver si podemos instalar eso activamente en Madryn para que tengamos más beneficios económicos”.