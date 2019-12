LAS ARTERIAS LINDANTES A LA TERMINAL DE ÓMNIBUS PRESENTABAN SERIOS DETERIOROS

El intendente de Rawson, Damián Biss, supervisó el inicio de un plan de bacheo intensivo que se ejecutará en distintos puntos de la ciudad. El municipio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, realizó un relevamiento de los puntos más críticos, a los cuales se subsanará con Rapibach o pavimento.

El intendente, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Fernando Vosecky, observó las tareas que se ejecutan sobre una de las arterias lindantes a la Terminal de Ómnibus “Justo Alsúa”, y allí afirmó que se trabajará en un plan de obras para dar solución a esta problemática que afecta desde hace mucho tiempo a la ciudad.

Biss afirmó que además las cuadrillas municipales realizan un plan de limpieza integral en la costa y en distintos sectores de Rawson. “Desde el municipio -dijo el intendente capitalino-, estamos limpiando los accesos a la ciudad, que nos parece importantes sanearlos”.

El intendente destacó que “a pesar de las pocas herramientas y equipamiento con las que cuenta el municipio, el trabajo que están haciendo las áreas de Ambiente, Obras Públicas, y el personal de Pavimento, es importante. Son cuadrillas que las vemos trabajar desde el comienzo de la gestión a destajo, con poco están ordenando la ciudad”.

En referencia al plan de bacheo, indicó el intendente que “hay alteraciones importantes en las arterias que subsanar, son lugares donde se deterioró mucho la calzada, y los trabajos permitirán que por algunos meses no se deterioren vehículos. Sabemos que no son soluciones definitivas, de hecho, Obras Públicas está presentando un plan a desarrollar”.

Por su parte, Vosecky señaló que el relevamiento efectuado “permitió ubicar los sectores más complicados, si bien empezamos días pasados por arterias Playa Unión, este viernes se trabajó en la Terminal de Ómnibus, sector que además hay que decir que es un lugar muy concurrido y tiene alteraciones en el nivelado que perjudica la resistencia del bacheo”.

El funcionario municipal explicó: “Si bien ahora estamos tirando Rapibach, con material que nos cedió Vialidad Provincial, luego pensamos hacerlo (al bache de la terminal) de hormigón”.

Vosecky indicó que durante la temporada se trabajará en un sistema intensivo para atender las principales demandas de los vecinos; en cuestión “haremos dos tipos de bacheo: uno es con brea, y el otro con cemento”.

Respecto al estado de la calzada, el funcionario detalló que en el centro hay tres arterias que están bastante deterioradas, y por problemas que tienen desde hace mucho tiempo no se le dio importancia y se agravaron. Por ello en Rawson vamos a hacer otro tipo de bacheo, que está incluido en el plan de obras”.