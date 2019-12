LA CICECH SE INTERIORIZÓ SOBRE LOS ALCANCES DE LA INICIATIVA FRENADA POR LA OPOSICIÓN

En un encuentro que se desarrolló en la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, el presidente de la entidad, Rubén Villagra, y referentes del sector mantuvieron una reunión con el concejal Sebastián de la Vallina, con el objetivo de interiorizarse respecto de diversos proyectos que hacen a la planificación comercial y turística de la ciudad de Trelew, entre los que se encuentra la Central de Cargas.

“La reunión fue para conversar sobre diversos proyectos, y puntualmente sobre el que se había presentado en el Concejo Deliberante, respecto de la Central de Cargas, y expresar cuáles son los conceptos que teníamos al respecto. Fue una reunión muy constructiva en la que nos expresaron claramente que no están en contra de la Central de Cargas”, comentó Sebastián de la Vallina, una vez finalizado el encuentro.

Volverán a presentarlo

“Fue una charla en la cual se definió que hay que seguir por este eje, trabajando para que la Central de Cargas llegue a la ciudad, haciendo que Trelew sea una ciudad de logística y servicios”, agregó el edil al tiempo que en este sentido indicó: «Habrá que trabajar más el expediente, sumando información e incluso hacer una presentación”.

Además, Sebastián de la Vallina, mencionó: “Volveremos a presentarlo el año que viene, durante enero o febrero, cuando haya una sesión extraordinaria y se tenga el expediente armado con información para que todos los concejales puedan trabajar y lleguemos a un consenso sobre la importancia de la Central de Cargas”.

“Fue una reunión muy constructiva, en la que también se trataron otros proyectos que se vienen trabajando desde el área de Planificación, por lo que estaremos más comunicados y trabajando en conjunto para sacar a Trelew adelante, generando mayor crecimiento para la ciudad”, sentenció.

“No estamos en contra”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Rubén Villagra expresó: “A raíz de todas las informaciones que hubo en los medios sobre la Central de Cargas, por el desacuerdo con la no aprobación en el Concejo Deliberante, queríamos participar para conocer el tema y opinar en base a eso. Por esto lo invitamos al concejal (Sebastián de la Vallina), quien accedió inmediatamente a conversar”.

Villagra remarcó: “Nosotros no estamos en contra de la Central de Cargas, todo lo contrario. Nuestro requerimiento surge para saber por qué no se había aprobado. Hicimos algunas críticas que fueron aceptadas de buena manera”. Por último, el presidente de la CICECh, anunció que próximamente “invitarán a los sectores opositores para que expresen sus argumentos”.