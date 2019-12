CUESTIONÓ A LOS DIRIGENTES QUE SE OPONEN A LA CENTRAL DE CARGAS

El intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, aseguró este viernes que “la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut no es representativa de la totalidad de comerciantes y empresas”, al tiempo que remarcó la necesidad de que “puedan sumar a la mayor cantidad de comerciantes y empresarios, que tienen diversas opiniones y que no están de acuerdo con todos los planteos de la Cámara. Cinco o seis no son representativos de toda la ciudad”.

En una nota brindada a Radio Chubut, el jefe comunal indicó, sin embargo, que se sentará a dialogar y escuchar a todos los sectores. “Vamos a escuchar la opinión nuevamente de la Cámara de Comercio, y todos los actores que fueron oportunamente invitados a la firma del convenio en Buenos Aires, pero que por distintos motivos no han podido concurrir”.

Respecto del proyecto que se presentará nuevamente en el Concejo Deliberante durante el año entrante, Maderna aseguró: “Vamos a completar y fortalecer la carpeta, anexando al expediente las cuestiones necesarias para que podamos lograr el consenso en el Concejo Deliberante”.

En este sentido, puntualizó: “Muchas veces se habla que no hay inversión privada, que no se gestiona, y que no hemos avanzado. Bueno, ahora lo tenemos al alcance de la mano. Esto es un efecto multiplicador para muchos rubros. Principalmente para la mano de obra que tiene que ver con la obra civil y para todo lo que se va a desenvolver alrededor de la Central de Cargas”. Y descargó: “Es un despropósito que no se apruebe por diferencias que podamos tener con algunos sectores, y por no ponernos de acuerdo con instituciones que son históricas en la ciudad, que tienen su representación institucional, y que queremos ser respetuosos de la misma”.

Uno de los pedidos de los concejales de la oposición estuvo relacionado puntualmente con la cesión de tierras. “Hay un ejemplo que está más que claro: si no se terminan las obras en la primera o en la segunda etapa, las tierras pasan a la Municipalidad nuevamente. No perdíamos nada. La verdad que uno ha hablado con muchos comerciantes, con vecinos, con gente que está desocupada, con empresarios de la ciudad, hay muchos que están dispuestos, que están de acuerdo. Y te lo plantean este punto de vista: ´Con razón que Trelew hace años que no tiene una inversión privada´”. Y reiteró: “Hay ciertos sectores que no sé si son representativos del conjunto y de la totalidad, que ponen esas trabas que impiden que la ciudad pueda desarrollarse y crecer”.

“Este no es un proyecto de Adrián Maderna, o de esta gestión, es un proyecto de muchos años. Y me llama la atención que ahora no podamos avanzar cuando lo tenemos al alcance de la mano”, consignó posteriormente.

Por último, el intendente aseguró: “En enero se volverá a proponer este proyecto, después de todas las reuniones y pasos de diálogo. Si tenemos que hacer 20 reuniones, filosofar y entrar en ese debate que lleva tiempo, lo haremos, aunque también hay que aclarar que tantos debates y tantas charlas nos muestran que por algo no han venido las inversiones, ya que siempre encuentran una traba”.