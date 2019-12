BEACH VOLLEY EN CONSTANTE CRECIMIENTO

Luego de la Temporada Indoor, con participación en diversos certamenes zonales, provinciales e incluso a nivel nacional, la Escuela Madrynense de Voley abrirá hoy sus actividades de Beach Volley.

La convocatoria, será esta tarde desde las 10 horas, en el Parador Nº3 del Boulevard Brown. Vale destacar que los jovencitos de “la Madrynense” vienen de tener una gran competencia en la apertura del Circuito Patagónico, donde lograron campeonar en Sub14 Femenino y Sub16 Masculino.



El Beach Volley en juego

Este sabado, la actividad de beach Volley tendrá su comienzo en la ciudad de Puerto Madryn, con lo liderado por la Escuela Madrynense de Voley su primer certamen de la Temporada de Verano.

Desde las 10 horas, jugarán hoy las categorías de Minivóley e Iniciación, tanto en rama femenina como masculina; para que por la tarde, sea turno de los Mayores.

Todos los cotejos, tendrán lugar en las canchas que “la Madrynense” tiene instalada hace años en el Parador Nº3 del Boulevard Brown, “Yoaquina”.

El costo del Torneo es de 100$ para Minis, Iniciación $300 por pareja y Mayores $400 por pareja.

Comenzaron la Temporada con logros

Vale destacar que el pasado fin de semana, duplas de la Escuela Madrynense de Voley, fueron participantes de la 1ª Fecha del Circuito Patagónico de Beach Volley, que en su primera programación, tuvo lugar en la localidad rionegrina de Las Grutas.

Con más de un centenar de partidos disputados durante el fin de semana se puso en marcha la tercera edición del Circuito Patagónico de Beach Voley organizado por la Fundación Patagonia Deportes de Arena de Río Negro y que en los próximos días tendrá su segunda jornada en Puerto Madryn.

Duplas femeninas y masculinas de la Escuela Madrynense de Voley participaron obteniendo importante resultados en cada una de las categorías participantes.

En cuento a los resultados de los jugadores y jugadoras de la Madrynense, Marcos Balmaceda y Matías Arbues fueron Campeones Sub 16 Masculino, mientras que la dupla conformada por Abril Domínguez y Maia Carriqueo se quedaron con el primer puesto del Sub 14 Femenino.

El semillero de la EMV siguió dando qué hablar con dos subcampeonatos, el de Martín Balmaceda y Manuel Frato en Sub 14 Masculino y el de Abril Domínguez y Maia Carriqueo en Sub 16 Femenino.

También participaron de la categoría Sub 16 Brisa Gentile y Martina Hermosa, obteniendo el 3º puesto, Luana Balda y Lara Escalante clasificaron 5º y María Victoria Chazarreta junto a Jazmín Tellagorri clasificaron en el 8º lugar, todas dentro de los diez puestos de clasificación final de la primera fecha.

En cuanto a las categorías Libres, promediaron las primeras cinco posiciones del primer torneo del verano que se inició en Las Grutas.

Estuvieron presentes cinco provincias representadas como: Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro con duplas oriundas de las ciudades de Viedma, Neuquén, Punta Alta, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Puerto Madryn, Macachin, Rawson, San Antonio Oeste, Benito Juárez y Zapala. La próxima fecha será la primera de las dos previstas en Puerto Madryn, en el espacio de la EMV en Yoaquina durante el fin de semana del 11 y 12 de enero próximo.