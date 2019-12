HABÍA SIDO FORMULADA POR UN ABOGADO LOCAL

La denuncia radicada por el abogado Ricardo Gabilondo al Gobierno Provincial por la Emergencia Económica, sufrió un revés luego de una semana de haber sido formulada; el letrado había expuesto la consecuencia directa de los once Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el gobernador Mariano Arcioni, para la continuidad de la Emergencia Económica; una cuestión que tuvo impacto a aquellos acreedores que, al haber ganado juicios al Estado Provincial, se ven impedidos de ser indemnizados en tanto se prolongue la emergencia económica y financiera.

La denuncia había sido radicada hace poco más de una semana y, por estos días, desde el Ministerio Público Fiscal con asiento en Puerto Madryn, respondieron al abogado que “se ha presentado ante la Oficina Judicial de la ciudad la solicitud de declaración de incompetencia respecto a la denuncia efectuada”, lo que prolongaría aún más el curso administrativo de la misma.

Indemnizaciones y pagos trabados

El documento daba cuenta de las once ocasiones en las que se impulsaron DNU, algo considerado inconstitucional ya que “se trata de normas que legislan sobre cuestiones presupuestarias”, para lo cual la Provincia no se encontraría habilitada, agregando que “se buscó y busca mediante estos decretos evitar utilizar los recursos presupuestarios para cancelar obligaciones, lo que sin duda alguna a lo largo de estos años se convierte en una verdadera confiscación en perjuicio de los acreedores del Estado Provincial, tal como le toca en suerte al suscripto en lo que hace al cobro de honorarios profesionales en juicios contra el Estado Provincial”.

Curiosamente, la solicitud de incompetencia no fue realizada dentro de las 24 horas establecidas por ley, sino una semana después, sugiriendo que la denuncia debería recaer en el Juzgado Penal de Rawson.

Más críticas a los DNU

Otro aspecto de la denuncia radicada por Gabilondo es que, según lo vertido en el escrito, “estos DNU implican una restricción inadmisible al derecho de propiedad de los acreedores del Estado Provincial, en muchos casos declarados con tales por sentencias judiciales firmes en todas las instancias y que no pueden obtener lo que por derecho les corresponde por estas maniobras ilícitas a tenor de lo dispuesto por los artículos de la Constitución Nacional”, añadiendo a ello que “se advierte como el Gobierno Provincial administra de manera discrecional la noción de emergencia, cuando en todos los DNU señala puntualmente: ‘Asimismo, queda exceptuado el pago de la indemnización que deba realizarse en los autos caratulados: ‘Provincia del Chubut c/ Alpesca S.A. y otra s/ Expropiación’ Expte. 190/14, y en aquellas causas accesorias donde se han trabado medidas cautelares…’. El referido expediente no tiene siquiera sentencia de primera instancia, sin embargo, a quien resulte titular de las acciones de dicha empresa se le abonará seguramente una indemnización millonaria mientras que, a otras personas con sentencias favorables, en muchos casos por daños y perjuicios padecidos o bien por servicios prestados o bienes vendidos al Estado Provincial nada les corresponderá y verán cómo el paso del tiempo licúa sus acreencias”.

Hacia Rawson

Desde el Ministerio Público Fiscal, respondieron a través de un escrito firmado por el funcionario Juan de la Vega, en el que se solicitó “la declaración de incompetencia de esta Unidad Fiscal en el Caso 69.784 “GABILONDO, Ricardo s/Dcia. ABUSO DE AUTORIDAD”, declinando competencia a favor del Juzgado en lo Penal, circunscripción Rawson, todo ello en virtud de los Artículos 60, 61, 64 sgtes. y cctes. del Código Procesal Penal”.

Asimismo, plantearon que “por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, teniendo en consideración que no hay medidas investigativas preliminares a realizar en esta jurisdicción, solicito declare la incompetencia parcial de este Ministerio Público Fiscal con asiento en circunscripción Judicial de Puerto Madryn y declare la competencia del Juzgado en lo Penal de la ciudad de Rawson”.