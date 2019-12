PANIZZI DICE QUE NO ES DE SU COMPETENCIA Y ALERTA QUE NO TIENEN PRESUPUESTO PARA HACERLO

Tras las declaraciones realizadas por distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, ayer Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, afirmó que el Poder Judicial de la Provincia no está en condiciones para hacerse cargo de las causas relacionadas con el narcotráfico o narcomenudeo, al mismo tiempo que indicó que tampoco se cuentan con los recursos necesarios. De esta manera, uno de los representantes del máximo órgano judicial de Chubut se manifestó en sintonía con las últimas declaraciones formuladas por Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Puntualmente, en la jornada de ayer, Panizzi enfatizó que “la asignación de la competencia a la Justicia Provincial no puede ser el resultado de la improvisación” y agregó que “se requiere una planificación muy ordenada porque estamos hablando de asuntos muy complejos”.

El ministro de la Corte Provincial indicó que “hoy por hoy, el Ministerio Público Fiscal está atiborrado de trabajo y me parece que en lugar de darle más oxígeno, se intenta asignarle una gran cantidad de causas, lo que me parece un gran desatino”.

Panizzi denuncia improvisación

Además, el presidente de la Sala Penal del STJ afirmó que “si no se hace una previsión presupuestaria de cuánto dinero se necesita para que la justicia ordinaria empiece a investigar las causas relacionadas con el narcotráfico estamos empezando mal”. Panizzi también remarcó que “hoy la criminalidad funciona como un sistema de mercados y resulta muy oneroso para el Estado hacer frente a bandas criminales que cuentan con alta tecnología y con importantes recursos económicos”.

Por último, el ministro del STJ consignó que estas cuestiones hay que preveerlas y subrayó que “es necesario sentar a todas las partes involucradas en una mesa de concertación para planificar seriamente una política a largo plazo, porque avanzar con medidas tomadas a tontas y locas, no tiene ningún sentido”.

Miquelarena tampoco quiere

Como se mencionó anteriormente, esta postura de Panizzi va en consonancia con lo que manifestó últimamente Miquelarena. Días atrás, el Procurador General de Chubut afirmó que no estarían dadas las condiciones para que se pueda implementar la Agencia Antinarcóticos, dependiente del Ministerio de Seguridad, para que el Poder Judicial de Chubut haga frente al “narcomenudeo”. Al respecto, indicó que “no hay recursos humanos ni materiales para investigarlo”.

Vale remarcar también que actualmente las investigaciones por delitos de narcotráfico son realizadas por la Justicia Federal, dependiente de Nación.

No obstante, en una entrevista con El Diario, Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, anunció que buscarán aprobar una ley para que este tipo de delitos sean de competencia provincial y que sean investigados por fiscales y jueces provinciales.

Falta de recursos económicos

Al respecto de esto, Miquelarena remarcó que él fue consultado al respecto de esta iniciativa, aunque la consideró como “no prudente”. “Lo cierto es que las provincias que fueron adhiriendo (Salta, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires) todas padecen los mismos problemas: Contar con los fondos suficientes para investigar”, enfatizó el Procurador General.

Por último, el titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut remarcó que “la ley nacional incluía y estipulaba que las provincias que adhirieran serán auxiliadas en cuanto a los fondos por Nación, y no han recibido un peso”. “Primero hay que ver si hay recursos en la Provincia para afrontar este tipo de cruzadas: centros de detención, tratamiento de adicciones, tecnología y recurso humano. Esto de adherir a la ley nacional sería hacer explotar todo. La investigación de un delito de narcomenudeo o narcotráfico necesita de recursos con los cuales no contamos”, concluyó.

Judiciales adherirán a los asuetos provinciales

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso asueto para todas las dependencias del Poder Judicial durante la jornada laboral de los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2019, con suspensión de términos legales y judiciales.

El alto cuerpo judicial decidió adherir al Decreto Provincial N° 41/19 dictado por el Poder Ejecutivo con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, que incluye al personal de los Organismos Centralizados y Descentralizados, dependientes del Poder Ejecutivo provincial, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con aporte Mayoritario Estatal.

En su resolución, los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi manifestaron que resulta aconsejable, justo y razonable adherir al asueto, por cuanto las citadas fechas constituyen tradicionalmente motivo de festejo para toda la familia, y posibilitan el acercamiento de quienes se domicilian lejos de sus familiares y seres queridos.