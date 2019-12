NACIÓN MODIFICÓ EL ESQUEMA DE ACTUALIZACIÓN DE HABERES DEL SISTEMA PREVISIONAL

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, confirmó ayer que el Poder Ejecutivo central impulsará una reformulación del esquema de actualización de haberes del sistema previsional. Puntualmente, en conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, el titular de dicha cartera describió como “fenomenal descalabro del sistema de seguridad social” lo sucedido “en los últimos cuatro años” de la presidencia de Mauricio Macri.

“Ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y al país como un todo. Estamos tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles elevados de crecimiento por otra fórmula que tiene que ser consistente y razonable”, puntualizó Guzmán, al mismo tiempo que manifestó que “está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada”.

Cuestionó además que “en el único año en el que la economía creció no se compartió el crecimiento con los jubilados”, en referencia al 2017, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) se expandió un 2,9%, pero el anterior Gobierno impulsó el cambio de la fórmula de ajuste de las jubilaciones.

El ministro de Economía de la Nación también ratificó que el presidente Alberto Fernández se tomará 180 días para definir el nuevo esquema de actualización de los haberes, pero confirmó que quienes perciben el haber mínimo recibirán dos sumas fijas de 5.000 pesos cada una en diciembre y en enero para “proteger a quienes en este momento están en una situación más vulnerable, para que recuperen el poder adquisitivo perdido en el gobierno anterior”.

No obstante, esto no significa que las jubilaciones dejarán de aumentar. A falta de una esquema de movilidad, el Poder Ejecutivo podrá fijar en forma discrecional los porcentajes de aumento con periodicidad trimestral hasta mediados de 2020, hasta que se apruebe una nueva ley.

“El aumento de 5.000 pesos en diciembre y de 5.000 pesos en enero alcanza a quienes perciben el haber mínimo, pero respetando las escalas. O sea que quien percibe un poco más de la mínima también cobra algo (extra) para que las escalas no se modifiquen”, precisó.

“El problema del esquema actual es que imposibilita la desinflación. O sea que la situación de los jubilados hubiera estado peor, no hubiese estado mejor. Y lo que nosotros queremos es mejorar la situación de los jubilados”, explicó el titular de la cartera económica, al tiempo que indicó: “Definimos como prioridad proteger en este momento a quienes están en una situación más vulnerable, a quienes les aseguramos que recuperarán el poder adquisitivo”.