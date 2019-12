EL MUNICIPIO COMO PODER CONCEDENTE DE LA COOPERATIVA ELEVARÁ UNA PROPUESTA

Este miércoles, acompañado por el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Fabricio Petrakosky, y autoridades provinciales, el intendente de la ciudad Adrián Maderna mantendrá una reunión con los directivos de Cammesa para tratar de destrabar los embargos que existen sobre las cuentas de la entidad prestataria de servicios públicos.

“A las 11 tenemos una reunión con el directorio de CAMMESA, donde vamos a elevar una propuesta. Estaremos junto a autoridades provinciales, y tendremos la posibilidad de tener este instrumento que es la extensión del contrato, que nos va a posibilitar pararnos de otra manera al momento de negociar”, graficó Maderna.

Finalmente, el mandatario municipal también se refirió al rechazo a la Central de Cargas propuesto por algunos concejales de la oposición. “Nosotros vamos a seguir avanzado. Hay otras posibilidades de inversión”. Este martes se reunía con los directivos del grupo empresarial para “adjuntar todos los requerimientos que ha solicitado la oposición para que en un futuro cercano se pueda aprobar este proyecto, generando puestos de empleo genuino que tanto necesita –por ejemplo- el sector de la construcción, SMATA, UOCRA y muchos sindicatos que se verían beneficiados”.

“Somos respetuosos de la institucionalidad del poder legislativo y vamos a tratar de llevar adelante todo lo solicitado”, expresó el intendente, al tiempo que recordó: “Esto viene de hace muchísimos años, han pasado décadas que se viene trabajando dicho proyecto. Tenemos una oportunidad histórica para la región, para posicionar a Trelew como un centro logístico. Esperemos que se pueda sacar en el corto plazo y que no se vaya la inversión”.

Y añadió: “Estamos dentro de los conglomerados más complejos en cuanto a desocupación y eso hace que tengamos que buscar inversión privada. Hoy en día en el país prácticamente no hay inversión privada y una vez que la podemos tener, no debemos dejar pasar la oportunidad”.

Finalmente destacó que mantiene expectativas y que espera se pueda volver a tratar en el recinto durante el mes de enero. “Nosotros tenemos expectativas que sea en el mes de enero, si es posible los primeros días”, concluyó.