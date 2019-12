TRAS LOS CUESTIONAMIENTOS DE PANIZZI Y MIQUELARENA

El flamante ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, insiste en la necesidad de que las investigaciones vinculadas a narcomenudeo y a narcotráfico sean impulsadas por la justicia ordinaria y ya no por la Justicia Federal, dependiente del Gobierno Nacional. Esto despertó fuertes cuestionamientos realizados por Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, y por Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal.

Puntualmente, Massoni en las últimas horas brindó una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez; el subjefe Néstor Gómez Ocampo; y el jefe de la Brigada de Investigaciones, Andrés García. En dicha oportunidad, el funcionario destacó el accionar de los efectivos policiales que participar del operativo que se realizó esta semana en el que se secuestró 1,6 kilos de cocaína, entre otros elementos.

“Estamos hablando de dos personas que tienen antecedentes con lo que es correspondiente con este delito. Y la víctima de este abuso de armas es alguien que en los controles preventivos junto a la Policía Federal, le fue hallado un kilo de cocaína en su poder. Estaba libre y además había hecho una denuncia. Esto data de un mes atrás. Con la presión que estamos ejerciendo, empieza a aparecer la cocaína en los allanamientos”, afirmó el ministro de Seguridad.

Además, Massoni precisó que “lo que más aparecía era la marihuana. Y nos preguntábamos por qué no aparecía la cocaína sabiendo que Comodoro, Puerto Madryn y en Trelew hay mucha presencia de esta droga”. También agregó que pidieron la detención del hombre que alquilaba o habitaba el inmueble allanado en la calle María Concilia.

“Debo aclarar que cuando decimos ‘cocina’ se interpreta como la elaboración y fabricación cuyo resabio da lugar a una droga aún más peligrosa como es el paco que es el ‘descarte’. Por ahora no tenemos cocina de cocaína en Chubut. Y seguiremos peleando para que no exista como existe tanta libertad de tránsito y comercialización de estupefacientes de cualquier tipo”, expresó Massoni.

Explicó que a sustancia se “alarga” mediante la utilización de creatina; glucosa o demás elementos que tienen la misma coloración. A partir de la investigación, se determinó que la droga secuestrada ya estaba “compactada” en ladrillos para su comercialización.

Combate al narcotráfico

“Se hicieron muchos allanamientos, pero eso no quiere decir que se está atacando con total intensidad, eso lo que quiere decir es que hay mucha cantidad de droga. En estos 60 años las políticas que se vienen aplicando en el combate con el narcotráfico, yo les puedo decir que no dan resultado, porque cuando vamos a secuestrarlo nos damos cuenta que el valor es el mismo, esto quiere decir, que no estamos impactando en el negocio, porque si impactamos se eleva considerablemente el precio. Hay más cantidad, por eso secuestramos más”, explicó Massoni.

El ministro de Seguridad de Chubut también hizo referencia a la jueza federal Eva Parcio, destacando que “una sola persona es la que nos define por donde podemos ir y dónde no”.

El funcionario definió que la magistrada tiene como jurisdicción Sarmiento en donde también se encuentran con gran cantidad de estupefacientes. “Lo que proponemos es innovar. Si durante 60 años se hizo lo mismo y el resultado es negativo, no podemos esperar que esto cambie si seguimos haciendo lo mismo”, argumentó.

Nuevas instituciones

Para ello se propuso la creación de nuevas áreas, como la Unidad Antinarcóticos Provincial que absorbe las brigadas de drogas, y una nueva fuerza de seguridad civil para combatir el narcomenudeo. “Debemos ser ágiles y crear estructuras que vayan en concordancia con lo que avanza éste delito que tiene plata, hace mucha inversión y están diez pasos adelante nuestro”, cuestionó Massoni.

“No atacamos al narcomenudeo, a los grandes, porque no saben cómo entrarle, yo estoy proponiendo que adhiramos a esta norma, que los jueces puedan atacar el narcomenudeo como para cortarlo, que los federales sigan trabajando con causas de alta y mediana escala, y después tenemos delitos económicos y financieros que nos va a dar pie del dinero que se maneja”, concluyó el ministro de Seguridad.

Cuestionamientos a la postura

Esta definición de Massoni fue contraria a los posicionamientos de uno de los integrantes del STJ y del responsable de los fiscales de Chubut. Puntualmente, esta semana Panizzi enfatizó que “la asignación de la competencia a la Justicia Provincial no puede ser el resultado de la improvisación” y agregó que “se requiere una planificación muy ordenada porque estamos hablando de asuntos muy complejos”.

El ministro de la Corte Provincial indicó que “hoy por hoy, el Ministerio Público Fiscal está atiborrado de trabajo y me parece que en lugar de darle más oxígeno, se intenta asignarle una gran cantidad de causas, lo que me parece un gran desatino”.

Como se mencionó anteriormente, esta postura de Panizzi va en consonancia con lo que manifestó últimamente Miquelarena. Días atrás, el Procurador General de Chubut afirmó que no estarían dadas las condiciones para que se pueda implementar la Agencia Antinarcóticos, dependiente del Ministerio de Seguridad, para que el Poder Judicial de Chubut haga frente al “narcomenudeo”. Al respecto, indicó que “no hay recursos humanos ni materiales para investigarlo”.