ADMITE QUE CHUBUT REQUIERE ASISTENCIA DE NACIÓN PARA PAGAR A LOS MAESTROS

El ministro de Educación del Chubut, Adrián Meiszner, se refirió a su participación en la primera reunión del Consejo Federal de Educación que se realizó el pasado miércoles 18 en Buenos Aires, y que contó con la presencia de representantes de los Ministerios de Educación de las 24 jurisdicciones, más el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Además, participaron los representantes de los distintos gremios docentes a nivel nacional.

Al respecto, Meiszner explicó que durante el encuentro, presidido por el Ministro Trotta, se abordaron diferentes cuestiones como la situación financiera y la realidad de cada jurisdicción. “La problemática salarial y educativa que atraviesa Chubut es muy parecida a la que atraviesan otras provincias del territorio nacional. Se discutió sobre este tema y el Ministro Trotta informó que la decisión política es conformar la paritaria nacional para fijar una pauta de sueldo neto de bolsillo y, a partir de ahí, cada provincia podrá comenzar a negociar su paritaria en beneficio de los trabajadores docentes”, contó.

En esa línea, Meiszner sostuvo que “esto nos da la posibilidad de exponer la problemática salarial. Nosotros informamos que la situación de Chubut es que a partir del mes de junio de este año, hemos sufrido el embate de políticas nacionales, que significó bajar los ingresos genuinos que tiene la Provincia en materia de coparticipación, refinanciación del Fondo Fiduciario Federal y congelamiento del valor del petróleo, y que nos impidió cumplir con los aumentos paritarios, específicamente en el sector docente y auxiliares de la educación, en la cláusula gatillo”.

Deudas salariales

“Por los números que venimos manejando con el Ministro Antonena, en los meses de febrero y marzo vamos a lograr que el Ministerio de Educación esté equilibrado financieramente. No vamos a necesitar del Fondo Compensador, pero para esa fecha sí vamos a necesitar del acompañamiento del Estado nacional para poder abonar la deuda generada con el sector de educación, que corresponde a los meses de julio, agosto, setiembre, parte de octubre”, indicó el Titular de la cartera educativa provincial.

Asimismo, Meiszner precisó que “he explicado también, que en el mes de noviembre hemos podido abonar e incorporar en el salario básico del sector docente la cláusula gatillo correspondiente a los meses de julio y de octubre”, y agregó que “debemos generar el andamiaje financiero de aquí al comienzo de clases al 26 de febrero. Estamos trabajando para garantizar, como quiere el Gobernador Mariano Arcioni, un comienzo de clases en paz y sin deuda con el sector docente”.

“El viernes próximo, junto con el Ministro Antonena tenemos una reunión pactada con la Secretaria del Interior de Nación para ver si podemos comenzar a delinear el esquema financiero y económico del sector educativo”, informó.

Horas cátedra mal asignadas

Por otra parte, el Ministro de Educación de la Provincia se refirió a las horas cátedra y afirmó que “hemos comenzado con un sector muy significativo, dando de alta 4.283 horas cátedra, más un poco más de mil que corresponden a auxiliares docentes”, y explicó que “tenemos un porcentaje de entre 35 y 40% de horas cátedra que estaban mal asignadas. Hoy se pagan 186 mil horas cátedra por mes, en bruto son casi 420 millones de pesos mensuales, multiplicado por doce, estamos cerca de los 6.000 millones de pesos”, precisó Meiszner, y subrayó que “uno habla de reasignación, porque lo que tenemos asignado como presupuesto total del Ministerio no se baja, sino que se reasigna”.

“Respetamos al docente que trabaja, que todos los días concurre a las aulas, pero las horas cátedra mal asignadas que no se trabajan, o los programas o proyectos que se presentaron en el Ministerio, que se dieron de alta y nunca de baja, quizás sean gran parte de esa financiación del aumento que nos está faltando; podemos contribuir al Estado nacional para hacer frente a la deuda y al aumento de la próxima IPC, que es en el mes que viene”, observó el funcionario provincial, y remarcó que “focalizando en esta cuestión de irregularidad, tendremos una reasignación importante para hacer frente a la masa salarial y ese ahorro serviría para pagar parte de la cláusula gatillo”.

Finalmente, Meiszner manifestó que “se lo explicaba al Ministro de Educación de Nación, que en la planificación no se viene a pedir masa salarial porque los salarios los paga la Provincia. Lo que pedimos y tratamos de explicar es que una parte del aumento, hasta que la Provincia lo pueda pagar al ciento por ciento, necesita del financiamiento de la Nación, pero también Provincia aporta gran parte para resolver la situación, regularizando y reasignando un importante sector de horas y dinero a la materia salarial”.