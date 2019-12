12:24 am

La Justicia revocó la prisión preventiva contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el Memorando con Irán.

El fallo pertenece al Tribunal Oral Federal 8 y deja sin efecto la prisión preventiva contra Fernández de Kirchner que había ordenado el juez Claudio Bonadio.

Según informó el canal C5N, el tribunal justificó su fallo haciendo caso a un pedido de la fiscalía y aduciendo que ya pasaron dos años desde el inicio de la causa y todavía no se realizó un juicio.

En el marco de esta causa, la expresidenta es acusada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman de encubrimiento del atentado a la AMIA por la rúbrica de este acuerdo.

En octubre pasado la causa había quedado sin detenidos cuando fue liberado el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, luego de que se hiciera lo propio con el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, el dirigente kirchnerista Luis D ´Elía y el referente de la comunidad islámica Jorge «Yussuf» Khalil.

(Fuente: Ámbito)