SE REUNIERON CON AUTORIDADES LOCALES Y COORDINARON AYUDA MUNICIPAL

El jueves por la mañana, integrantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), encabezado a nivel nacional por Raúl Castells, realizaron una movilización en las inmediaciones de la Plaza San Martín, donde exigieron un refuerzo alimentario de cara a las festividades de fin de año, así como también la posibilidad de articular una ayuda mensual por parte del Municipio, ante la situación de desocupación que atraviesa el país, donde Puerto Madryn no es una excepción.

En este sentido, desde la agrupación destacaron el buen diálogo mantenido con ediles y autoridades municipales, y adelantaron que este viernes se reunirán nuevamente con referentes de distintas áreas para coordinar algún tipo de refuerzo.

“Generalmente tenemos que hacer este tipo de manifestaciones para que nos den una respuesta positiva”, sostuvo uno de los integrantes del Movimiento, quien se reunió con un grupo de ediles, con quienes coordinaron los próximos pasos a seguir.

“Trabajo digno” y vivienda

Al respecto, el dirigente del MIJD, Nicolás Jordan Herrera, sostuvo que “la movilización se debió a que necesitamos una respuesta, como la que finalmente tuvimos por parte de los funcionarios que trabajan con el Intendente de la localidad, ya que estamos haciendo un trabajo por toda la provincia y el jueves nos tocó la ciudad de Puerto Madryn”, a la vez que anticipó que hoy viernes, a las 9:30 horas, se reunirán nuevamente con autoridades de Desarrollo Comunitario.

“La idea es reclamar por el trabajo digno, la vivienda y un refuerzo de alimento para estas fiestas, para los compañeros y las personas que están en la localidad de Puerto Madryn”, consignó el referente.

Extensión provincial

Asimismo, contó que “nosotros recorremos a diario toda la provincia, tenemos nuevos centros en Comodoro Rivadavia, Camarones, Paso de Indios y Gan Gan, y la verdad es que es mucha la necesidad que hay en todo Chubut” y remarcó que “si bien el jueves nos tocó luchar en Puerto Madryn, quiero agradecer y dejar en claro la buena voluntad que tuvo la señorita Eugenia (Alianiello), de una forma muy amable y cordial para llegar a un acuerdo y que los compañeros tengan un sustento todos los meses, además de las fiestas; en el marco de este contexto que estamos viviendo no sólo en las ciudades y provincias, sino en toda la Argentina”.

Casos extremos

Consultado sobre la llegada a los funcionarios locales en las distintas ciudades que recorren y si, al igual que en la localidad del Golfo, se han encontrado con este tipo de recibimiento positivo, Herrera expuso que “tenemos más de 89 mil compañeros en todo el país, el Movimiento ha surgido con una nueva delegación abierta hace 35 días, y generalmente tenemos que hacer este tipo de manifestaciones para que nos den una respuesta positiva”, a la vez que precisó que “a nivel local, en Madryn tenemos un caso, por ejemplo, de una compañera embarazada, con dos nenes y en situación de calle; lamentablemente, este es uno de los tantos casos que se presenta en la provincia, la cual estamos recorriendo, pero nos vamos con esperanza porque el viernes tenemos que volver y trataremos de llegar a un trabajo conjunto con la Municipalidad”.

Expectativas

En esta línea, el dirigente planteó que “no solamente somos un movimiento que impulsa la lucha del trabajador, sino que contamos con distintas cooperativas a nivel nacional; en la reunión tuvimos la oportunidad de dialogar con la señorita Eugenia, y tenemos cien viviendas que queremos bajar de Nación hacia Puerto Madryn, donde los únicos beneficiarios van a ser no solamente nuestros compañeros, sino la gente que lo necesite” y agregó que “este es un trabajo conjunto y se logra con el diálogo, la ética y el acompañamiento de toda la gente de nuestro movimiento”.

Sobre la expectativa con el cambio de gobierno a nivel nacional, aclaró que “nosotros no apoyamos a los políticos, no decimos que todos son iguales pero a veces cuesta creer; entendemos que estas cosas se logran a través de la lucha y de que las personas salgan a reclamar lo que les corresponde”.