LA NORMA NO MODIFICARÁ LA LEY DE HIDROCARBUROS

El diputado nacional por Neuquén del Frente de Todos, Darío Martínez, confirmó que la gestión de Alberto Fernández impulsará el debate de una nueva ley shale para el primer tramo del 2020.

Según adelantó, es probable que el tema se proponga en la apertura de sesiones ordinarias del año próximo y se estudia planificar un esquema paralelo a la ley nacional de hidrocarburos que no incluiría una reforma del marco legal vigente.

“El objetivo es generar más certezas sobre las condiciones a la que vienen a invertir las empresas, garantizando reglas sostenibles y claras”, resumió el legislador.

Martínez señaló que no necesariamente este debate implica una modificación de la ley nacional de hidrocaburos. “Podría ser también a través de un esquema paralelo, con otra ley”, agregó el legislador que estuvo al frente de la comisión de la Cámara Baja del Congreso que debatió el proyecto de ley de Emergencia Económica. “Hay que generar una ecuación económica que sea conveniente para el inversor, en la que no pierda Argentina, y que sea tentador y redituable para Neuquén”.

Martínez estuvo el lunes 23 de diciembre en contacto telefónico con Guillermo Nielsen, el presidente del YPF, quien estuvo de visita en Loma Campana y Bandurria Sur, dos de las principales áreas del shale argentino donde la mayor productora del país tiene cifradas expectativas de seguir creciendo en los próximos meses.

Nuevos inversores

El diputado del Frente de Todos, referente del presidente Alberto Fernández en Neuquén, indicó que el gobierno nacional mantiene “diálogo con las empresas desde hace meses” en el contexto del debate que se dará en el Congreso, y que el objetivo de ese marco normativo que se discutirá es “resolver cómo se hace para lograr que nuevos inversores entren a Neuquén”.

“Creemos que es un debate que vamos a dar en los próximos meses, y una vez que esté finalizado, entraremos al Congreso a discutir ese marco normativo que podría ser también un esquema paralelo a la ley de hidrocarburos”, señaló.

Martínez sentenció que lo importante de la discusión que se da por estas horas es que se “asegure un precio interno para la energía que le dé competitividad a nuestra industria, pero también le permita a ese sector poder exportar a valores internacionales”.

El legislador opinó que “eso tiene que ponerse en una ecuación, y plasmarlo en una ley que les dé ventajas a los inversores a 30 años con reglas de juego que no se modifiquen, pero que esté contenido ahí el beneficio para el dueño del recurso, que son las provincias”.

“La discusión ya la estamos dando. Será uno de los temas centrales de los primeros meses de 2020, entiendo que de acuerdo a los tiempos que manejamos a partir de marzo”, dijo y agregó que “esto tiene que ser una política de Estado que dure por 30 años”, concluyó.