BOXEO EN ROSARIO ENFRENTA A PABLO GÓMEZ

12:10 am

Esta noche, el chubutense multicampeón mundial Omar Narváez, subirá al ring en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé, ante el bonaerense Pablo Gómez.

El combate entre “El Huracan” y Gómez, será con transmisión de TyC Sports a través del programa “Boxeo de Primera”.

Por «Boxeo de Primera»

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, en el Club Sportivo América de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, una nueva presentación de Omar Narváez se dará a través de la producción de Osvaldo Rivero Producciones.

El combate de “El Huracán” será ante el bonaerense Pablo Gómez, en un festival que contará con la televisación de TyC Sports y TyC Sports Play, a través del ciclo por excelencia: «Boxeo de Primera».

En el pleito que encabeza el festival, denominado «Un Huracán en Rosario», estará en juego el título latino gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que expondrá por primera ocasión el legendario chubutense, ex campeón mundial en dos divisiones y actual #7 en el ranking mundial AMB, Omar Andrés «Huracán» Narváez (49-3-2, 25 KO), en esta oportunidad ante el ex campeón sudamericano de la categoría y #4 en el ranking argentino, el bonaerense Pablo Ariel «Pablito» Gómez (11-10-2, 1 KO). El combate se encuentra pactado a diez rounds de 3×1.

El árbitro será Hernán Guajardo, que estará acompañado por la terna de jurados conformada por Hugo Vainesman, Néstor Savino y Roberto Benítez. La supervisión estará a cargo de Luis Doffi.

Narváez, de 44 años y oriundo de la ciudad de Trelew, procurará agigantar su figura en un desafío que de sortearlo, podría acercarlo a una posible chance eliminatoria. El Huracán, que hace unos días cumplió 19 años como púgil profesional, se encuentra en una impecable forma física y con la motivación necesaria para seguir cumpliendo objetivos.

En su última aparición, materializada el pasado 18 de mayo, el otrora campeón mundial Mosca y Supermosca OMB (disputando 31 combates ecuménicos, con 29 defensas exitosas y 16 ellas de forma ininterrumpida), superó por puntos al ex titular subcontinental, Carlos Sardinez.

Por su parte Gómez, de 29 abriles y crédito de la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, buscará sorprender en el marco del combate más importante de su carrera.

Luego de un irregular inicio en el profesionalismo, alternando derrotas y victorias, a partir de 2017 su carrera dio un notable vuelco para hilvanar siete victorias en fila, logrando capturar el título sudamericano gallo luego de destronar (y quitarle el invicto) al sanjuanino Carlos Sardinez en patio ajeno.

Su último registro se remonta al pasado 26 de julio, donde cayó por puntos en ajustado pleito con Luciano Baldor.